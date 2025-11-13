Σεισμός και σχολεία: Το Υπουργείο λέει «όλα καλά» - Οι γονείς βλέπουν κενά ασφαλείας

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, το Υπουργείο Παιδείας εμφανίζεται ικανοποιημένο από τον τρόπο που λειτούργησαν οι σχολικές μονάδες κατά τη σεισμική δόνηση, εκτιμώντας ότι τα πρωτόκολλα εκκένωσης εφαρμόστηκαν όπως προβλέπεται.

Ωστόσο, η ικανοποίηση του Υπουργείου δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι η διαδικασία τηρήθηκε ομοιόμορφα σε όλα τα σχολεία, αφού ήδη γονείς εκφράζουν ανησυχίες ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα πρωτόκολλα δεν ενεργοποιήθηκαν σωστά ή δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες ασκήσεις, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά που αγνοούν τους χώρους συγκέντρωσης.

Τι προβλέπει το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες που έχουν στα χέρια τους τα σχολεία, σε περίπτωση νέου σεισμού εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία:

Άμεση εκκένωση των κτηρίων μόλις το φαινόμενο ολοκληρωθεί.

Μεταφορά προσωπικού, μαθητών και επισκεπτών στον προκαθορισμένο Χώρο Συγκέντρωσης.

Παραμονή όλων εκτός των κτηρίων , μέχρι να δοθούν οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας για ασφαλή επιστροφή.

Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται βάσει συστάσεων και αξιολόγησης της Πολιτικής Άμυνας.

Το πρωτόκολλο είναι ξεκάθαρο, κανείς δεν εισέρχεται ξανά σε αίθουσα πριν υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.

Προβληματισμοί

Στο παρασκήνιο, υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί όπως σε σχέση με τη διαθεσιμότητα μηχανικών για άμεσους ελέγχους στα σχολικά κτήρια μετά ή πριν από σεισμό. Επίσης κατά πόσο το ΥΠΑΝ μπορεί πάντοτε να δίνει γρήγορα οδηγίες σε Διευθύνσεις για επανείσοδο, ειδικά όταν υπάρχουν πολλαπλές αναφορές ή αβεβαιότητα για την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας, καθώς όπως φαίνεται από το πρωτόκολλο κάθε Διεύθυνση σχολείου έχει την ευθύνη να αναλαμβάνει να το τηρήσει χωρίς να χρειάζεται απευθείας οδηγίες από το ΥΠΑΝ.

Εξίσου προβληματισμός υπάρχει για τη συνεργασία και τον συγχρονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, που σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως μεταφέρεται, δεν είναι τόσο άμεσος όσο απαιτούν οι συνθήκες.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, το Υπουργείο συνεχίζει να καλεί τα σχολεία να τηρούν αυστηρά το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας και να αναμένουν οδηγίες μόνο από τις επίσημες Υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η σεισμική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται ασταθής και εξελισσόμενη.

Οι έντονες ανησυχίες των γονιών

Από την πλευρά τους, πολλοί γονείς εκφράζουν σοβαρή ανησυχία. Όπως δηλώνουν στο ThemaOnline, σε ορισμένα σχολεία δεν εφαρμόστηκε σωστά το πρωτόκολλο εκκένωσης, άλλα σχολεία δεν έχουν πραγματοποιήσει ούτε μία άσκηση σεισμού τη φετινή χρονιά. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τα νέα παιδιά, μαθητές που φέτος ξεκίνησαν σε δημοτικά, γυμνάσια ή λύκεια και δεν γνωρίζουν τους χώρους προφύλαξης ή τα σημεία συγκέντρωσης.

Γονείς επισημαίνουν ότι χωρίς επαναλαμβανόμενες ασκήσεις τα παιδιά δεν μπορούν να ακολουθήσουν με ακρίβεια τις οδηγίες την ώρα του πανικού, ενώ τονίζουν ότι η πρόληψη και η προετοιμασία είναι εξίσου σημαντικές με το ίδιο το πρωτόκολλο.