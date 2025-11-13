Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤέλος στις φθηνές παραγγελίες από Κίνα από το 2026: Έξτρα φόρος σε Temu, Shein, Alibaba - Τι προνοεί ευρωπαϊκό σχέδιο
ΔΙΕΘΝΗ

Τέλος στις φθηνές παραγγελίες από Κίνα από το 2026: Έξτρα φόρος σε Temu, Shein, Alibaba - Τι προνοεί ευρωπαϊκό σχέδιο

 13.11.2025 - 15:50
Τέλος στις φθηνές παραγγελίες από Κίνα από το 2026: Έξτρα φόρος σε Temu, Shein, Alibaba - Τι προνοεί ευρωπαϊκό σχέδιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επιβολή τέλους διακίνησης για μικρά πακέτα που παραγγέλνονται online από πλατφόρμες όπως Shein, Temu και Alibaba σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τις αρχές του 2026, δύο χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Στόχος είναι η μείωση των δισεκατομμυρίων φθηνών κινεζικών εισαγωγών που εισέρχονται κάθε χρόνο στην ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ την Πέμπτη, η Επιτροπή ζήτησε να επιτευχθεί συμφωνία για την πρόωρη εφαρμογή του μέτρου, με σκοπό την προστασία των εγχώριων λιανοπωλητών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ο επίτροπος Εμπορίου Maroš Šefčovič τόνισε σε επιστολή του προς τους υπουργούς, όπως αναφέρουν οι Financial Times, ότι πρόκειται για «ένα κρίσιμο βήμα για να ενισχυθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες του εμπορίου».

Η πρόταση για εφαρμογή του μέτρου ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνει τη σκληρή στάση της Επιτροπής απέναντι στην Κίνα και στις πρακτικές που θεωρεί αθέμιτες. Το μέτρο προτείνεται λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της G20, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες σκοπεύουν να θέσουν εμπορικά ζητήματα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Τον Μάιο, η Επιτροπή είχε προτείνει την κατάργηση του ορίου των 150 ευρώ για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμούς, με ισχύ από τα μέσα του 2028, καθώς και την εισαγωγή τέλους 2 ευρώ ανά δέμα.

Πέρυσι, οι Κινέζοι πωλητές αντιπροσώπευαν πάνω από το 80% των 4,6 δισεκατομμυρίων δεμάτων που αγόρασαν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές.

Πηγή: fortunegreece.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό
Σεισμική δόνηση: Κατέρρευσε οροφή ακατοίκητης κατοικίας
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες
Θλίψη: «Έφυγε» τα ξημερώματα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Γεώργιος Ζαπίτης – Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Φωτογραφία
Φωτιά σε σχολική αίθουσα: Χειροπέδες σε ανήλικο
Η Λάρνακα βάζει τα γιορτινά της – Πότε θα γίνει η φωταγώγηση του κέντρου της πόλης – Συναυλία με Δέσποινα Ολυμπίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σεισμός και σχολεία: Το Υπουργείο λέει «όλα καλά» - Οι γονείς βλέπουν κενά ασφαλείας

 13.11.2025 - 15:43
Επόμενο άρθρο

Πάτρα: 23χρονος με μαχαίρι το έσκασε από Ψυχιατρική κλινική - Έχει ταμπουρωθεί σε μπαλκόνι

 13.11.2025 - 15:55
ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

Υπογράφηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η κατ' αρχήν συμφωνία για την ΑΤΑ από τους κοινωνικούς εταίρους και τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

  •  13.11.2025 - 14:21
Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

  •  13.11.2025 - 12:04
Νέος σεισμός ξανά στην Κύπρο - Πόσα ρίχτερ ήταν

Νέος σεισμός ξανά στην Κύπρο - Πόσα ρίχτερ ήταν

  •  13.11.2025 - 16:27
Σεισμός και σχολεία: Το Υπουργείο λέει «όλα καλά» - Οι γονείς βλέπουν κενά ασφαλείας

Σεισμός και σχολεία: Το Υπουργείο λέει «όλα καλά» - Οι γονείς βλέπουν κενά ασφαλείας

  •  13.11.2025 - 15:43
VIDEO: Απίστευτο σκηνικό στη Λάρνακα - Άσπρισαν οι δρόμοι από το χαλάζι

VIDEO: Απίστευτο σκηνικό στη Λάρνακα - Άσπρισαν οι δρόμοι από το χαλάζι

  •  13.11.2025 - 16:18
Τέλος στις φθηνές παραγγελίες από Κίνα από το 2026: Έξτρα φόρος σε Temu, Shein, Alibaba - Τι προνοεί ευρωπαϊκό σχέδιο

Τέλος στις φθηνές παραγγελίες από Κίνα από το 2026: Έξτρα φόρος σε Temu, Shein, Alibaba - Τι προνοεί ευρωπαϊκό σχέδιο

  •  13.11.2025 - 15:50
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

  •  13.11.2025 - 11:17
Κέντρα αναψυχής: Ποια τα επόμενα βήματα για το νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν είναι μόνο τα ωράρια το πρόβλημα»

Κέντρα αναψυχής: Ποια τα επόμενα βήματα για το νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν είναι μόνο τα ωράρια το πρόβλημα»

  •  13.11.2025 - 10:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα