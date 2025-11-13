Τέλος στις φθηνές παραγγελίες από Κίνα από το 2026: Έξτρα φόρος σε Temu, Shein, Alibaba - Τι προνοεί ευρωπαϊκό σχέδιο

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ την Πέμπτη, η Επιτροπή ζήτησε να επιτευχθεί συμφωνία για την πρόωρη εφαρμογή του μέτρου, με σκοπό την προστασία των εγχώριων λιανοπωλητών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ο επίτροπος Εμπορίου Maroš Šefčovič τόνισε σε επιστολή του προς τους υπουργούς, όπως αναφέρουν οι Financial Times, ότι πρόκειται για «ένα κρίσιμο βήμα για να ενισχυθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες του εμπορίου».

Η πρόταση για εφαρμογή του μέτρου ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026 δείχνει τη σκληρή στάση της Επιτροπής απέναντι στην Κίνα και στις πρακτικές που θεωρεί αθέμιτες. Το μέτρο προτείνεται λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της G20, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες σκοπεύουν να θέσουν εμπορικά ζητήματα στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Τον Μάιο, η Επιτροπή είχε προτείνει την κατάργηση του ορίου των 150 ευρώ για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμούς, με ισχύ από τα μέσα του 2028, καθώς και την εισαγωγή τέλους 2 ευρώ ανά δέμα.

Πέρυσι, οι Κινέζοι πωλητές αντιπροσώπευαν πάνω από το 80% των 4,6 δισεκατομμυρίων δεμάτων που αγόρασαν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές.

Πηγή: fortunegreece.com