«Δεν ξεχνώ, αγωνίζομαι» - Καταδίκασαν το ψευδοκράτος οι μαθητές σε όλη την Κύπρο

Κατά τη διάρκεια της κοινής οι μαθητές κρατούσαν πλακάτ, στα οποία αναγράφονταν συνθήματα όπως «Η ειρήνη στην Κύπρο δεν μπορεί να εμποδιστεί», «Κύπρος – Πολυτεχνείο ποτέ πια φασισμός», «Ένας είναι ο εχθρός ο ιμπεριαλισμός» και «Δεν ξεχνώ, αγωνίζομαι».

Διαμαρτυρόμενοι για την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, οι μαθητές δήλωσαν πως η φωνή της νέας γενιάς στέλνει ηχηρό μήνυμα ότι «η Κύπρος ανήκει στον λαό της».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με προσυγκέντρωση στο Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης στις 10:00 και ακολούθησε πορεία μέχρι το Μνημείο Μακαρίου Γ' και Αντίστασης.

Στο χώρο του μνημείου αναγνώστηκε ομιλία από το μέλος της Γραμματείας της ΠΣΕΜ και Γραμματέα της ΕΣΕΜ Πάφου, Εφραίμ Μιχαήλ, ο οποίος ανέφερε πς θα συνεχίσουν τον αγώνα για επίλυση του Κυπριακού, στηριγμένοι στο διεθνές δίκαιο και στα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Αγωνιζόμαστε, είπε, για απελευθέρωση από την κατοχή και επανένωση του τόπου και του λαού μας, για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προνοείται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, που θα προνοεί ένα κράτος με μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ιθαγένεια, αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών όλων των Κυπρίων.

Πρόσθεσε πως ο αγώνας θα συνεχιστεί ώστε Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να αφεθούν να ζήσουν ελεύθερα και ειρηνικά μαζί, μακριά από εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα και ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις.

Είπε ακόμη πως η Κύπρος δεν χρειάζεται στρατούς, συρματοπλέγματα και ξένους κηδεμόνες. Ανέφερε πως από το 2017 μέχρι σήμερα, παρακολουθούνε με ανησυχία την στασιμότητα στη διαδικασία των συνομιλιών. Ο χρόνος που περνά ανεκμετάλλευτος, μόνο τη διχοτόμηση εξυπηρετεί, είπε.

Ανέφερε πως η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει, όπως είπε, «να στηρίξει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων πάνω στις διαχρονικές θέσεις της" και τόνισε πως "οφείλουμε να αγωνιστούμε για την ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων στον τόπο που τους γέννησε».

Σχετικά την εξέγερση του Πολυτεχνείουείπε πως αυτή διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απαλλαγή του ελληνικού λαού από το φασιστικό καθεστώς.

Σημείωσε πως η Χούντα κατέρρευσε υπό το βάρος των ευθυνών της για το ρόλο της στο δίδυμο έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού. Πρόσθεσε πως το Πολυτεχνείο δεν μπορεί να μείνει ως μια ιστορική ανάμνηση. Είπε ακόμη πως ο αγώνας των φοιτητών του Πολυτεχνείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με τον δικό μας αγώνα για απελευθέρωση του τόπου μας.

Μαθητές σε δηλώσεις τους δεσμεύτηκαν πως θα δώσουν αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι την απελευθέρωση του τόπου και του λαού για να ανατραπούν τα διχοτομικά σχέδια της Τουρκίας και όσων, όπως είπαν, άμεσα ή έμμεσα προωθούν την διχοτόμηση.

Επεσήμαναν επίσης πως οφείλουν να αγωνιστούν για την ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων στον τόπο που τους γέννησε γιατί, όπως ανέφεραν, αυτό το μικρό νησί δεν μπορεί να μείνει μοιρασμένο.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Στην εκδήλωση υπήρχε διακριτική παρουσία μελών της ΑΔΕ Πάφου για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της καθώς και για παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό.

Μαθητές και μαθήτριες στη Λευκωσία έστειλαν μηνύματα κατά κατοχής σε εκδήλωση καταδίκης ψευδοκράτους

Την αποφασιστικότητα τους να συνεχίσουν τον αγώνα κατά της κατοχής και την επανένωση της Κύπρου σε ένα ομοσπονδιακό κράτος, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, διατράνωσαν σήμερα, Παρασκευή εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες στη Λευκωσία, κατά την εκδήλωση καταδίκης τους ψευδοκράτους.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά γύρω στις 10:30 στην Αγορά Χονδρικών Πωλήσεων στο Καϊμακλί, και στη συνέχεια, κρατώντας κυπριακές σημαίες και πανό κατά της κατοχής και υπέρ μιας ομοσπονδιακής λύσης, καθώς και βροντοφωνάζοντας συνθήματα όπως «Η Κύπρος ανήκει στο λαό της», «Τα σύνορα μας είναι στην Κερύνεια», «Τιμή και δόξα στους ήρωες μας», «Λαός ενωμένος ποτέ νικημένος» και «Κύπρος, Ενωμένη, Ομοσπονδιακή», πορεύτηκαν προς στο οδόφραγμα της Μιας Μηλιάς.

Στην ομιλία της στην εκδήλωση, η αντιπρόεδρος της ΠΣΕΜ Δέσποινα Κυπριανού, είπε πως η διεθνής κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασαν τις διχοτομικές ενέργειες της Τουρκίας κηρύσσοντας παράνομη την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, σημειώνοντας ωστόσο πως τα γεγονότα του 1974 συνεχίζουν να πληγώνουν τον κυπριακό λαό στο σύνολό του. «Οι νεκροί, οι αγνοούμενοι, οι πρόσφυγες δεν θα δικαιωθούν όσο συνεχίζεται η κατοχή. Τα εγκλήματα των ιμπεριαλιστών και των εθνικιστών και στις δύο κοινότητες ο βίαιος εθνικός διαχωρισμός και η μισαλλοδοξία οδήγησαν το λαό μας στην καταστροφή. Δεν θα επιτρέψουμε στον ιμπεριαλισμό και στον εθνικισμό να ολοκληρώσουν το έγκλημα τους σε βάρος της Κύπρου», είπε.

Η μαθήτρια, και αντιπρόεδρος της ΠΣΕΜ τόνισε πως ως μαθητές και μαθήτριες, ως η νέα γενιά του τόπου, μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που εξελίσσονται ανά τον παγκόσμιο σήμερα, «καλούμαστε να πράξουμε το καθήκον μας προς τον τόπο και τον λαό μας. Δηλώνουμε ότι θα δώσουμε αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση της Κύπρου μέχρι την απελευθέρωση και επανένωση του τόπου και του λαού μας για να ανατρέψουμε τα διχοτομικά σχέδια της Τουρκίας και όσων έμμεσα ή άμεσα προωθούν τη διχοτόμηση».

Τόνισε πως ο μαθητικός κόσμος θα συνεχίσει τον αγώνα για επίλυση του Κυπριακού στηριγμένη στο διεθνές δίκαιο και στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. «Αγωνιζόμαστε για απελευθέρωση από την κατοχή και επανένωση του τόπου και του λαού μας. Λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προνοείται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ που θα προνοεί ένα κράτος με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, αποκατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών όλων των Κυπρίων», πρόσθεσε.

Κάλεσε την ελληνοκυπριακή πλευρά να στηρίξει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων πάνω στις διαχρονικές θέσεις της και με βάση τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι της διεθνούς κοινότητας και του κυπριακού λαού, σημειώνοντας πως η μακρά περίοδος στασιμότητας και το διαπραγματευτικό κενό έχουν τις παρενέργειες τους καθώς προέκυψαν νέα παράνομα τετελεσμένα επιβαρυντικά για τις προοπτικές επιτεύξεις λύσης τα οποία προκάλεσε η Τουρκία τόσο στην Πύλα, όσο και στην Αμμόχωστο με το άνοιγμα ενός μέρους της περίκλειστης πόλης.

Η Δέσποινα Κυπριανού ανέφερε πως με την εκλογή του Τουφάν Έρχιουρμαν στην ηγεσία των Τ/κ αναζωπυρώνονται οι προσδοκίες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και χαιρέτισε τις διαδηλώσεις χιλιάδων προοδευτικών Τουρκοκυπρίων κατά την τελευταία χρονιά κατά των προσπαθειών της Τουρκίας για επέμβαση στα εσωτερικά της Κοινότητας.

«Με τις σημερινές εκδηλώσεις ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι όσοι προσπαθούν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες επίτευξης λύσης θα μας βρίσκουν απέναντί τους. Ξεκαθαρίσουμε για ακόμη μία φορά ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στην σαπίλα του εθνικισμού και του σοβινισμού να δηλητηριάσουν τις συνειδήσεις της νέας γενιάς», είπε και κάλεσε τους μαθητές να βροντοφωνάξουν ενάντια της κατοχής και να σηκώσουν ψηλά τη σημαία της Κύπρου, το κοινό σύμβολο Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, στέλνοντας το μήνυμα για μια Κύπρο ενωμένη ομοσπονδιακή.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Αντιπρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Frederick Παντελής Ξιούρουππας, είπε πως οι φοιτητές ενώνουν τη φωνή τους με αυτή των μαθητών αλλά και όλων των νέων που επιμένουν να ονειρεύονται μια ελεύθερη και επανενωμένη πατρίδα.

«Η συνεχιζόμενη κατοχή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε να γίνει αποδεκτή και από εδώ στέλνουμε το μήνυμα αυτό σε κάθε γωνιά της Κύπρου και πέρα από τα σύνορά της, και ως νέοι άνθρωποι έχουμε και το προνόμιο και την υποχρέωση να αποτελέσουμε τους φάρους της αλλαγής», είπε.

Των ομιλιών ακολούθησε σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε ειρηνικά.

