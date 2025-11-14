Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι και λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο για εργασίες – Δείτε πότε και πού

Δείτε αναλυτικά

1. Εργασίες ανύψωσης καπακιών των φρεατίων και τοποθέτησης της επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης στο νότιο τμήμα του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Έργου «Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας Φάση Γ΄», την περίοδο από την Τετάρτη, 19/11/2025, μέχρι και το Σάββατο, 22/11/2025, θα εκτελούνται εργασίες ανύψωσης καπακιών των φρεατίων και τοποθέτησης της επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης στο νότιο τμήμα του Παραλιακού Δρόμου, από το ύψος του κυκλικού κόμβου του Ναυτικού Ομίλου Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο της οδού Αθηνών, στην Ορόκληνη.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, στο πιο πάνω τμήμα, οι λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Δεκέλεια προς Λάρνακα θα είναι κλειστές για απόσταση 1χλμ. περίπου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση με τη χρήση κατάλληλης σήμανσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η πρόσβαση από και προς τον Παραλιακό Δρόμο Λάρνακας Δεκέλειας μέσω της οδού Αθηνών στην Ορόκληνη δεν θα επιτρέπεται. Η κυκλοφορία από την οδό Αθηνών θα εξυπηρετείται μέσω των οδών Ολύμπου και Μπέλλα-Πάις, στην Ορόκληνη.

2. Κλείσιμο τμήματος της οδού Αγίου Δημητριανού

Το Γραφείο Μηχανικού Έργου Βελτίωσης / Κατασκευής των Λεωφόρων Ιπποκράτους, Αργυρουπόλεως και τμήματος της Λεωφόρου Τσερίου, στον Στρόβολο, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, από την Τετάρτη, 19/11/2025, και ώρα 12:00 το μεσημέρι,στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών, θα κλείσει για την τροχαία κίνηση τμήμα της οδού Αγ. Δημητριανού μήκους 250μ. περίπου (στο σημείο σύνδεσης της με την Λεωφ. Ιπποκράτους), στη Λακατάμεια, για την κατασκευή Κυκλικού Κόμβου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η διακίνηση της τροχαίας κίνησης θα γίνεται διαμέσου των οδών Λύσης, Λευκονοίκου και Νεαπόλεως.

3. Εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κοφίνου-Καλού Χωριού

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, από την Παρασκευή, 14/11/2025, μέχρι και την Πέμπτη, 20/11/2025, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 08:30-17:00, θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κοφίνου-Καλού Χωριού (Α5) με κατεύθυνση προς Λάρνακα, 1χλμ. από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, στο πιο πάνω τμήμα, το έρεισμα θα παραμείνει κλειστό για απόσταση 600μ περίπου.

4. Εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, από την Τρίτη, 18/11/2025, μέχρι και τη Δευτέρα, 24/11/2025, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 08:30-17:00, θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Λεμεσού-Λευκωσίας» (Α1) και στις δύο κατευθύνσεις, στο ύψος διυλιστηρίου Κόρνου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, στο πιο πάνω τμήμα, το έρεισμα θα παραμείνει κλειστό για απόσταση 600μ. περίπου.

5. Εργασίες συντήρησης ασφαλτικού οδοστρώματος σε τμήμα του δρόμου Σαϊττα–Καρβουνά

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, από την Τρίτη, 18/11/2025, μέχρι και την Παρασκευή, 21/11/2025, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης ασφαλτικού οδοστρώματος σε τμήμα του δρόμου Σαϊττά-Καρβουνά (Ε801), παρά τον Μονιάτη.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά ανά πάσα στιγμή η μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 100μ. περίπου και θα γίνεται εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης με το σύστημα «STOP and GO» με κατάλληλη σηματοδότηση.

6. Εργασίες συντήρησης ασφαλτικού οδοστρώματος σε τμήμα του δρόμου Παρεκκλησιά-Επταγώνια

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, την Κυριακή, 16/11/2025, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης ασφαλτικού οδοστρώματος σε τμήμα του δρόμου Παρεκκλησιά-Επταγώνια (Ε109).

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά ανά πάσα στιγμή η μία λωρίδα κυκλοφορίας σε μήκος 100μ. περίπου και θα γίνεται εναλλάξ διαχείριση της τροχαίας κίνησης με το σύστημα «STOP and GO», με κατάλληλη σηματοδότηση.

7. Εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι, από την Παρασκευή, 14/11/2025, μέχρι και την Πέμπτη, 20/11/2025, καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 08:30-17:00, θα εκτελούνται εργασίες εκσκαφής για τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Λεμεσού-Λευκωσίας» (Α1), μετά την έξοδο Σκαρίνου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, στο πιο πάνω τμήμα, το έρεισμα θα παραμείνει κλειστό για απόσταση 600μ. περίπου.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό, όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.