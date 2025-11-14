Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣυνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για απάτη μαμούθ 1,3 εκατ. ευρώ - Έταζε «επενδύσεις» σε καζίνο - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για απάτη μαμούθ 1,3 εκατ. ευρώ - Έταζε «επενδύσεις» σε καζίνο - Δείτε φωτογραφίες

 14.11.2025 - 21:02
Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για απάτη μαμούθ 1,3 εκατ. ευρώ - Έταζε «επενδύσεις» σε καζίνο - Δείτε φωτογραφίες

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται γνωστός επιχειρηματίας που εξαπατούσε ιδιώτες και τους αποσπούσε χρηματικά ποσά για υποτιθέμενες επενδύσεις σε καζίνο. Ανάμεσα στα θύματα, βρίσκεται και πρώην παίκτης γνωστού ριάλιτι επιβίωσης.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, κατηγορούμενα και για ηθική αυτουργία σε ληστεία καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε Λουτράκι, Πάτρα και Αττική, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός και ο υπαρχηγός. Την επιχείρηση συνέδραμαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε.

Πώς έστησαν τη μεγάλη απάτη

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες τουλάχιστον από το 2023 συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, εντοπίζοντας οικονομικά εύρωστους επαγγελματίες και παρουσιάζοντας ψευδή επενδυτική ευκαιρία σε καζίνο, με υποτιθέμενες μηνιαίες αποδόσεις 10%–20%.

Ο αρχηγός εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος του καζίνο, ενώ για να πείσουν τα θύματά τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε σουίτες του ξενοδοχείου, όπου τους επεδείκνυαν μεγάλα ποσά μετρητών, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους. Κατά περίπτωση, παρουσίαζαν και πλαστές επιταγές ως δήθεν αποδεικτικά των κερδών τους.

Έστησαν μέχρι και σκηνοθετημένη ληστεία

Όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η οργάνωση προέβαλε διάφορα προσχήματα καθυστερώντας συστηματικά την επιστροφή τους. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της δράσης τους, αποτελεί η χρήση ακραίας βίας, με σκηνοθετημένη ληστεία και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ένα θύμα, ενώ σε άλλη περίπτωση σκηνοθέτησαν «σύλληψη» του υπαρχηγού από άτομα που παρίσταναν τους αστυνομικούς, αφαιρώντας μεγάλο χρηματικό ποσό με πρόσχημα την κατάσχεση.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 38.925 ευρώ,
113 διαμάντια αμφιβόλου γνησιότητας,
735 λίρες, χρυσού χρώματος, αμφιβόλου γνησιότητας,
πλήθος δεσμίδων από αντίγραφα χαρτονομισμάτων φερόμενου ποσού -725.450- ευρώ,
πλήθος ρολογιών με επιγραφή “ROLEX” αμφιβόλου γνησιότητας,
2 πλάστες επιταγές ύψους -100.000- ευρώ και -600.000- ευρώ αντίστοιχα.
3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα πολυτελείας και
6 κινητά τηλέφωνα.

Δείτε φωτογραφίες

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 13 περιπτώσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 1.300.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Το λες και... ατυχία: Πήγε στο First Dates και συνάντησε τον γείτονά της
Νέα άφιξη στη Λεμεσό για τους λάτρεις των μπέργκερ και όχι μόνο – Έχει και vegan επιλογές – Δείτε φωτογραφίες
Καιρός: Βραδινή έξοδος με... βροχές και καταιγίδα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται – Κρύο το Σάββατο με 20 βαθμούς
Μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικη διάθεση: Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό SanTa Lefkara επιστρέφει και υπόσχεται μαγικές στιγμές
Σοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα»
«Ο ατζέντης που με πήρε Κύπρο τους είπε ότι είμαι μαύρος και γρήγορος – Όταν είδαν ότι είμαι λευκός …»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γαλλία: Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Παρίσι - Εντολή εκκένωσης

 14.11.2025 - 20:40
Επόμενο άρθρο

Οδηγοί προσοχή: Κλείνουν δρόμοι και λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο για εργασίες – Δείτε πότε και πού

 14.11.2025 - 21:30

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Περαιτέρω ενίσχυση στα θέματα μετανάστευσης με την Γερμανία – Γερμανικά στα δημόσια σχολεία – Στο φόντο σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

ΠτΔ: Περαιτέρω ενίσχυση στα θέματα μετανάστευσης με την Γερμανία – Γερμανικά στα δημόσια σχολεία – Στο φόντο σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

  •  14.11.2025 - 17:33
Πράσινο φως σε πιλοτικά έργα υδρογόνου – Στόχος το ρυθμιστικό πλαίσιο μέχρι το 2027

Πράσινο φως σε πιλοτικά έργα υδρογόνου – Στόχος το ρυθμιστικό πλαίσιο μέχρι το 2027

  •  14.11.2025 - 13:23
Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Στέλνουν SMS δήθεν για διόρθωση προσωπικών στοιχείων – Φωτογραφία

Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Στέλνουν SMS δήθεν για διόρθωση προσωπικών στοιχείων – Φωτογραφία

  •  14.11.2025 - 16:25
Πανικός στη Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου – Αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πανικός στη Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου – Αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  14.11.2025 - 18:15
Σοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα»

Σοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα»

  •  14.11.2025 - 20:08
Δημοσκόπηση ή ανασκόπηση;

Δημοσκόπηση ή ανασκόπηση;

  •  14.11.2025 - 20:11
VIDEO: Το λες και... ατυχία: Πήγε στο First Dates και συνάντησε τον γείτονά της

VIDEO: Το λες και... ατυχία: Πήγε στο First Dates και συνάντησε τον γείτονά της

  •  14.11.2025 - 19:44
Νέα άφιξη στη Λεμεσό για τους λάτρεις των μπέργκερ και όχι μόνο – Έχει και vegan επιλογές – Δείτε φωτογραφίες

Νέα άφιξη στη Λεμεσό για τους λάτρεις των μπέργκερ και όχι μόνο – Έχει και vegan επιλογές – Δείτε φωτογραφίες

  •  14.11.2025 - 17:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα