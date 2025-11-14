Γαλλία: Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Παρίσι - Εντολή εκκένωσης

Σύμφωνα με το γαλλικό actu.fr, αστυνομικοί πυροβόλησαν δύο φορές, με τον σταθμό να εκκενώνεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα άτομο, γνωστό για ενδοοικογενειακή βία, που βρισκόταν σε τρένο, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού. Ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του.

«Οι αστυνομικοί ήταν παρόντες στην αποβάθρα του σταθμού όταν οι πρώτοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων και εγώ, αποβιβάστηκαν από το τρένο που έφτασε από το Rennes. Άκουσα τους αστυνομικούς να ζητούν από τον άνδρα να σταματήσει, και στη συνέχεια πυροβόλησαν δύο φορές» είπε μάρτυρας.