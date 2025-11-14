Γαλλία: Αστυνομικοί άνοιξαν πυρ σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Παρίσι - Εντολή εκκένωσης

ΠτΔ: Περαιτέρω ενίσχυση στα θέματα μετανάστευσης με την Γερμανία – Γερμανικά στα δημόσια σχολεία – Στο φόντο σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Καγκελάριο της Γερμανίας.
Σύμφωνα με το γαλλικό actu.fr, αστυνομικοί πυροβόλησαν δύο φορές, με τον σταθμό να εκκενώνεται.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα άτομο, γνωστό για ενδοοικογενειακή βία, που βρισκόταν σε τρένο, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού. Ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του.
«Οι αστυνομικοί ήταν παρόντες στην αποβάθρα του σταθμού όταν οι πρώτοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων και εγώ, αποβιβάστηκαν από το τρένο που έφτασε από το Rennes. Άκουσα τους αστυνομικούς να ζητούν από τον άνδρα να σταματήσει, και στη συνέχεια πυροβόλησαν δύο φορές» είπε μάρτυρας.
🚨🇫🇷A l’instant : Situation confuse à la gare Montparnasse, à Paris, un homme a été abattu par la police. Deux détonations ont retenti, provoquant un mouvement de panique dans la gare. La gare est en cours d’évacuation. pic.twitter.com/bZD70YpLv9— LSI AFRICA (@lsiafrica) November 14, 2025
