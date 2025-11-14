Δημοσκόπηση ή ανασκόπηση;

Αρτηριοσκληρωμένο, αναχρονιστικό, δυσκίνητο και διεκπεραιωτικό είναι ο ορισμός της δημοσιοϋπαλληλικής αγκύλωσης και της κρατικοδίαιτης λοβοτομής, έχοντας απωλέσει τον πρωτοποριακό, δημιουργικό και κοινωφελή χαρακτήρα του κάπου στα 70s κι έχοντας την τελευταία 20ετία μετατραπεί στην ακριβότερη αποκλειστική νοσοκόμα της ιστορίας - 40 εκατ. το χρόνο για να κρατάει παρέα στον υπέργηρο πληθυσμό.

Η παρελθοντολαγνεία είναι χαρακτηριστικό κάποιου που δυσκολεύεται να βρει ρόλο στο σήμερα, ειδικά όταν ο αντίκτυπός του στο παρόν είναι σχεδόν μηδαμινός και καταλήγει το ίδιο relevant με την Πέπη Τσεσμελή (το γεγονός ότι γκουγκλάρετε τώρα την Πέπη απλά επιβεβαιώνει το point). Στην Κύπρο το παρελθόν είναι βασιλιάς και πάντα, μα πάντα όμως, ορίζει το σήμερα και κατ’ επέκταση το μέλλον. Άλλο να ανατρέχεις στο παρελθόν για καθοδήγηση και γνώση κι άλλο να ζεις μονίμως σ’ αυτό, αρνούμενος να αποδεχθείς το τώρα. Η αλήθεια είναι πως η Κύπρος δεν ξεκόλλησε ποτέ από το ‘74, είναι και λες και ο χρόνος σταμάτησε εκείνον τον Ιούλη και παγίδεψε το νησί σε χρονοκάψουλα, όπως το κουνούπι στο κεχριμπάρι από το Jurassic Park. Ειρωνικά, πρέπει με εκείνο το DNA να δημιουργήθηκαν οι δεινόσαυροι που μας κυβερνούν από τότε. Ως πότε λοιπόν θα επιστρέφουμε ξανά και ξανά στο ίδιο ακριβώς σημείο πριν μισό αιώνα, πιστεύοντας βλακωδώς ότι θα αλλάξουμε έτσι το μέλλον; Αν κρίνουμε από την πρόσφατη δημοσκόπηση του ΡΙΚ που ρωτάει τον κόσμο του 2025 για τα γεγονότα του... 1974 (συνεπώς ανασκόπηση), μάλλον μέχρι να σβήσει ο ήλιος.

Με δεδομένα λοιπόν, από τη μία το γεγονός ότι το ΡΙΚ δεν φημίζεται ακριβώς για το ανοιχτό μυαλό, την οξυδέρκεια ή πρωτοποριακή σκέψη των στελεχών του κι από την άλλη το μάλλον περίεργο timing μιας τέτοιας δημοσκόπησης (Νοέμβριο αντί, ξέρω γω... Ιούλιο;) δημιουργούνται εύλογες απορίες τόσο για την χρησιμότητα όσο και για τα κίνητρα αυτής της παραγγελίας (επίσης αμφιβάλλω πολύ ότι οι ΡΙΚάδες σκέφτηκαν μόνοι τους τέτοιο concept χωρίς κάποια εχμ.. βοήθεια από το Προεδρικό). Ας προσπεράσουμε ερωτήσεις που θυμίζουν αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού (“Από πού μάθατε για τα γεγονότα του ‘74;” - από μέντιουμ ρε συ, όπως όλος ο κόσμος) ή την τελευταία “πόσο σας ικανοποίησε η κάλυψη των εκδηλώσεων της επετείου των 50 χρόνων από τους θεσμούς;” (WTF?) που μοιάζει με το ΡΙΚικό αντίστοιχο της αυτοερωτικής ασφυξίας, κι ας πάμε κατευθείαν στο ψητό: Σε φαινομενικά “αθώες” ερωτησούλες που κρύβουν παγίδες που θα ζήλευε και ο Jigsaw. Όπως για παράδειγμα το reverse bear trap για ερώτηση «Για την πολιτική κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην Κύπρο, πριν το πραξικόπημα και την εισβολή του 1974, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι είχε ευθύνες η γριβική παράταξη. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι είχε ευθύνες η μακαριακή παράταξη. Εσείς, από όσο γνωρίζετε ή έχετε ακούσει, τι πιστεύετε για αυτό; Ευθύνες είχε, κυρίως η γριβική παράταξη, κυρίως η μακαριακή παράταξη, είχαν και οι δύο, καμία από τις δύο;». Θα ρωτούσατε ποτέ “για τον βιασμό και φόνο της Χ από τον Ψ, ποιος πιστεύετε ότι έχει την ευθύνη, ο Ψ, η Χ ή και οι δύο;”. Προφανώς όχι αν δεν θέλετε να χέσει το μισό σύμπαν σε όλα σας τα σόσιαλ. Όμως το ΡΙΚ δικαιούται να κάνει αθώες ερωτησούλες εξισώνοντας τη νόμιμη κυβέρνηση με τους τρομοκράτες/δολοφόνους/ολετήρες γιατί... ιστορία. Και η ιστορία πάντα θα επιδέχεται ερμηνειών, σωστά; Ακόμα κι αν ο Πελλόγιωρκος και η ΕΟΚΑ Βλήτα δεν είναι “αντίθετη άποψη” αλλά ποινικό αδίκημα. Για την ιστορία ένα 36% απάντησε “και οι δύο”, χαρακτηριστικό της συλλογικής παράνοιας που ζούμε εδώ και μισό αιώνα όπου ο Γρίβας της ΕΟΚΑ διαχωρίζεται από τον Γρίβα της ΕΟΚΑ Β’ λες και ο τελευταίος είναι ο διαβολικός δίδυμος που χωρίστηκαν στη γέννα και επέστρεψε δεκαετίες αργότερα για να πάρει εκδίκηση!

Επειδή μιλάμε για το ΡΙΚ και την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, όχι ακριβώς και τα πιο ακονισμένα εργαλεία στην αποθήκη, δεν έχω πειστεί ότι αυτό το επιχειρούμενο ξέπλυμα των πραξικοπηματιών είναι οργανωμένο, ας πούμε, από το Προεδρικό για ακόμα μία (αδέξια) πριμοδότηση της ακροδεξιάς. Βέβαια το timing των αναχρονιστικών αυτών ερωτήσεων είναι περίεργο (όπως επίσης το γεγονός ότι ενσωματώθηκαν σε κανονική δημοσκόπηση για τις βουλευτικές) ενώ αν θυμάστε στη φετινή επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την 15η Ιουλίου απουσίαζε βολικά η λέξη “πραξικόπημα” η οποία αντικαταστάθηκε από την πιο... συμπεριληπτική “διχασμός” και μόνο μετά που έπεσε το κράξιμο της κοκαϊνοαρκούδας την απέσυρε και εξέδωσε νέα που ανέγραφε την Π-word. Και ζω αρκετά χρόνια στο νησί ώστε να μην πιστεύω στις συμπτώσεις.

Όσο για το ΡΙΚ περιμένουμε με αγωνία την επόμενη δημοσκόπηση όπου μπορεί να πάει ακόμα πιο πίσω με ερωτήσεις τύπου “Αν η αρσενοκοιτία αναφέρεται στη σεξουαλική πράξη μεταξύ ανδρών, από που πιστεύετε ότι πήρε την ονομασία του ο οικισμός της Χοιροκοιτίας;”