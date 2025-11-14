Σε story που έκανε στο Instagram, ο μουσικός έδειξε πώς έγινε το αυτοκίνητό του μετά το τροχαίο, προτρέποντας τους διαδικτυακούς του ακολούθους να φορούν ζώνη ασφαλείας, να μην οδηγούν μετά από κατανάλωση αλκοόλ και να προσέχουν στον δρόμο.

«Το περασμένο Σάββατο πέθανα… και ξύπνησα ζωντανός. Επέστρεφα από live. Μπροστά μου ένα ζωάκι που δεν ήθελα να πατήσω. Έστριψα το τιμόνι. Και μετά όλα μαύρα. Καπνός. Το αυτοκίνητο έγινε σίδερα. Εγώ έπρεπε να είμαι μέσα σε αυτά. Ζω γιατί φορούσα ζώνη. Ζω γιατί δεν είχα πιει. Ζω από · θαύμα.

Όταν γύρισα σπίτι και είδα τη γυναίκα μου και την κόρη μου, κατάλαβα πόσο κοντά ήμουν να τα χάσω όλα. Στο βίντεο βλέπετε τη στιγμή που με άγγιξε ο θάνατος… και με άφησε. Αν σας σοκάρει, πέτυχε τον σκοπό του. Φορέστε ζώνη. Μην πίνετε. Να προσέχετε. Μία στιγμή αρκεί για να μη γυρίσετε ποτέ σπίτι. Ευχαριστώ το Θεό, τους Αγίους, τους αγγέλους. Ευχαριστώ κι εσάς για την αγάπη και τα χιλιάδες μηνύματα σας. Η ζωή συνεχίζεται… Είναι Παρασκευή. Ραντεβού απόψε στο Kanella Bar», έγραψε στο βίντεο που ανέβασε.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο Instagram ο Μαυρίκιος Μαυρικίου για το τροχαίο που είχε στην Κύπρο

Σοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα» pic.twitter.com/epvFDbwFWx — ToThemaOnline (@tothemaonline) November 14, 2025

«Έσβησαν όλα, δεν θυμάμαι τίποτα»

Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε μιλήσει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και περιέγραψε όσα θυμάται από το ατύχημα.

«Όπως βλέπεις καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο. Ευτυχώς που ήμουν με αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό το χρησιμοποιώ όταν έχω μεγάλες αποστάσεις για συναυλίες. Είδα στο δρόμο ένα ζωάκι, πήγα να το αποφύγω, μπήκα στο αντίθετο ρεύμα από όπου ευτυχώς δεν ερχόταν άλλος και δεν θυμάμαι τίποτα, έσβησαν όλα. Τώρα θα παίζατε αφιέρωμα. Έκανα εξετάσεις, τα πάντα. Το μόνο ότι έχω αφόρητους πόνους στο σώμα γιατί τραντάχτηκα αλλά δεν έσπασα τίποτα. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθω» είπε μεταξύ άλλων ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

