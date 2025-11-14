Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLifestyleΣοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα»
LIFESTYLE

Σοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα»

 14.11.2025 - 20:08
Σοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα»

Ένα βίντεο από το τροχαίο που είχε το περασμένο Σάββατο στην Κύπρο δημοσίευσε ο Μαυρίκιο Μαυρικίου, σημειώνοντας ότι ζει από θαύμα, καθώς το ατύχημα θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: VIDEO: Το λες και... ατυχία: Πήγε στο First Dates και συνάντησε τον γείτονά της

Σε story που έκανε στο Instagram, ο μουσικός έδειξε πώς έγινε το αυτοκίνητό του μετά το τροχαίο, προτρέποντας τους διαδικτυακούς του ακολούθους να φορούν ζώνη ασφαλείας, να μην οδηγούν μετά από κατανάλωση αλκοόλ και να προσέχουν στον δρόμο.

«Το περασμένο Σάββατο πέθανα… και ξύπνησα ζωντανός. Επέστρεφα από live. Μπροστά μου ένα ζωάκι που δεν ήθελα να πατήσω. Έστριψα το τιμόνι. Και μετά όλα μαύρα. Καπνός. Το αυτοκίνητο έγινε σίδερα. Εγώ έπρεπε να είμαι μέσα σε αυτά. Ζω γιατί φορούσα ζώνη. Ζω γιατί δεν είχα πιει. Ζω από · θαύμα.

Όταν γύρισα σπίτι και είδα τη γυναίκα μου και την κόρη μου, κατάλαβα πόσο κοντά ήμουν να τα χάσω όλα. Στο βίντεο βλέπετε τη στιγμή που με άγγιξε ο θάνατος… και με άφησε. Αν σας σοκάρει, πέτυχε τον σκοπό του. Φορέστε ζώνη. Μην πίνετε. Να προσέχετε. Μία στιγμή αρκεί για να μη γυρίσετε ποτέ σπίτι. Ευχαριστώ το Θεό, τους Αγίους, τους αγγέλους. Ευχαριστώ κι εσάς για την αγάπη και τα χιλιάδες μηνύματα σας. Η ζωή συνεχίζεται… Είναι Παρασκευή. Ραντεβού απόψε στο Kanella Bar», έγραψε στο βίντεο που ανέβασε.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο Instagram ο Μαυρίκιος Μαυρικίου για το τροχαίο που είχε στην Κύπρο

«Έσβησαν όλα, δεν θυμάμαι τίποτα»

Ο γνωστός καλλιτέχνης είχε μιλήσει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και περιέγραψε όσα θυμάται από το ατύχημα.

«Όπως βλέπεις καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο. Ευτυχώς που ήμουν με αυτό το αυτοκίνητο. Αυτό το χρησιμοποιώ όταν έχω μεγάλες αποστάσεις για συναυλίες. Είδα στο δρόμο ένα ζωάκι, πήγα να το αποφύγω, μπήκα στο αντίθετο ρεύμα από όπου ευτυχώς δεν ερχόταν άλλος και δεν θυμάμαι τίποτα, έσβησαν όλα. Τώρα θα παίζατε αφιέρωμα. Έκανα εξετάσεις, τα πάντα. Το μόνο ότι έχω αφόρητους πόνους στο σώμα γιατί τραντάχτηκα αλλά δεν έσπασα τίποτα. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να επανέλθω» είπε μεταξύ άλλων ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

Πηγή: iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Το λες και... ατυχία: Πήγε στο First Dates και συνάντησε τον γείτονά της
Νέα άφιξη στη Λεμεσό για τους λάτρεις των μπέργκερ και όχι μόνο – Έχει και vegan επιλογές – Δείτε φωτογραφίες
Καιρός: Βραδινή έξοδος με... βροχές και καταιγίδα – Ποιες περιοχές επηρεάζονται – Κρύο το Σάββατο με 20 βαθμούς
Μπαίνουμε σε χριστουγεννιάτικη διάθεση: Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό SanTa Lefkara επιστρέφει και υπόσχεται μαγικές στιγμές
Σοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα»
«Ο ατζέντης που με πήρε Κύπρο τους είπε ότι είμαι μαύρος και γρήγορος – Όταν είδαν ότι είμαι λευκός …»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Το λες και... ατυχία: Πήγε στο First Dates και συνάντησε τον γείτονά της

 14.11.2025 - 19:44
Επόμενο άρθρο

Δημοσκόπηση ή ανασκόπηση;

 14.11.2025 - 20:11

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Περαιτέρω ενίσχυση στα θέματα μετανάστευσης με την Γερμανία – Γερμανικά στα δημόσια σχολεία – Στο φόντο σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

ΠτΔ: Περαιτέρω ενίσχυση στα θέματα μετανάστευσης με την Γερμανία – Γερμανικά στα δημόσια σχολεία – Στο φόντο σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

  •  14.11.2025 - 17:33
Πράσινο φως σε πιλοτικά έργα υδρογόνου – Στόχος το ρυθμιστικό πλαίσιο μέχρι το 2027

Πράσινο φως σε πιλοτικά έργα υδρογόνου – Στόχος το ρυθμιστικό πλαίσιο μέχρι το 2027

  •  14.11.2025 - 13:23
Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Στέλνουν SMS δήθεν για διόρθωση προσωπικών στοιχείων – Φωτογραφία

Προσοχή: Νέα απάτη στο όνομα του ΓεΣΥ - Στέλνουν SMS δήθεν για διόρθωση προσωπικών στοιχείων – Φωτογραφία

  •  14.11.2025 - 16:25
Πανικός στη Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου – Αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πανικός στη Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου – Αναφορές για νεκρούς - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

  •  14.11.2025 - 18:15
Σοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα»

Σοκαριστικό βίντεο από το σοβαρό ατύχημα του Μαυρίκιου Μαυρικίου - «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός, ζω από θαύμα»

  •  14.11.2025 - 20:08
Δημοσκόπηση ή ανασκόπηση;

Δημοσκόπηση ή ανασκόπηση;

  •  14.11.2025 - 20:11
VIDEO: Το λες και... ατυχία: Πήγε στο First Dates και συνάντησε τον γείτονά της

VIDEO: Το λες και... ατυχία: Πήγε στο First Dates και συνάντησε τον γείτονά της

  •  14.11.2025 - 19:44
Νέα άφιξη στη Λεμεσό για τους λάτρεις των μπέργκερ και όχι μόνο – Έχει και vegan επιλογές – Δείτε φωτογραφίες

Νέα άφιξη στη Λεμεσό για τους λάτρεις των μπέργκερ και όχι μόνο – Έχει και vegan επιλογές – Δείτε φωτογραφίες

  •  14.11.2025 - 17:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα