Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Η «Αλήθεια», υπό τον τίτλο «Μαλλιά κουβάρια η συγκυβέρνηση», γράφει στο κύριο θέμα της ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, και Προεδρικό βρίσκονται σε αποσύνθεση ενώ την ΕΔΕΚ την αγνοούν και αυτή μένει θεατής. Αλλού γράφει ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ζητά «Βουλή στα μέτρα του» αναφερόμενη στη συνέντευξη του στον «Φιλελεύθερο». Σε άλλο θέμα γράφει ότι η οδηγία της επαναφοράς της επίσημης ενδυμασίας προς αντικατάσταση της επιχειρησιακής στολής προκάλεσε αναστάτωση στα μέλη της Αστυνομίας.

«Υποχρεωτική έως τα 71 η φορολογική δήλωση», τιτλοφορεί ο «Πολίτης» το κύριο θέμα του και αναφέρεται σε νέους κανόνες στις φορολογικές υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε ενόχληση από τη Λευκωσία για το τρόπο που το Ισραήλ επιχειρεί να αξιοποιήσει την πρόσφατη τριμερή με γνώμονα αποκλειστικά τα δικά του συμφέροντα. Αλλού αναφέρεται σε δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα στο ραδίοφωνο του «Π» ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι κεντρικός στόχος για το 2026 είναι η υλοποιηση μιας συνολικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Ο «Φιλελεύθερος», υπό τον τίτλο «Απελάσεις από τις φυλακές», γράφει ότι δρομολογείται πολιτική αποσυμφόρησης καθώς οι αλλοδαποί αποτελούν το 53.5% των φυλακισμένων και ότι χαρτογραφήθηκε ήδη η κατάσταση ενώ δρομολογήθηκε διαδικασία σε συνεννόηση αρμόδιων Υπουργείων και Εισαγγελίας. Αλλού αναφέρεται σε ρεκόρ τζίρο στο λιανικό εμπόριο αφού το 2025 ξεπέρασε τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ. Σε άλλο θέμα γράφει ότι γέμισαν τα νοσοκομεία με την έξαρση των ιών.

«Ασπίδα στα κέρδη, θηλιά στην κοινωνία», τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η «Χαραυγή», αναφέροντας ότι το ΑΚΕΛ με τους πολλούς απέναντι στην «κεντροδεξιά πλειοψηφία» του Προέδρου της Δημοκρατίας για προστασία των λίγων. Αλλού γράφει ότι εκπνέουν τα σχέδια για εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών και ότι το ΑΚΕΛ ζητά προκήρυξη νέων σχεδίων. Σε άλλο θέμα γράφει για επιπρόσθετα μέτρα με απολυμάνσεις στα οδοφράγματα και επιτήρηση της γραμμής κατάπαυσης του πυρός σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail», υπό τον τίτλο «Οι αναφορές για την δύναμη ταχείας επέμβασης διαψεύδονται από τον Υπουργό», γράφει στο κύριο θέμα της ότι ο Υπουργός Άμυνας επιβεβαιώνει ότι Κύπρος-Ελλάδα-Ισραήλ υπέγραψαν νέα συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. Αλλού γράφει ότι η Κύπρος εντείνει ελέγχους για τον αφθώδη πυρετό στα οδοφράγματα. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θέτει την ατζέντα του 2026 με πρωταρχική σημασία τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ