Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Δύο πυρκαγιές σε οικίες - Τα αίτια

Στις 17:10 ανταπόκριση σε πυρκαγιά σε εφαπτόμενη αποθήκη οικίας, στον Ύψωνα, Επαρχίας Λεμεσού. Από την πυρκαγιά η αποθήκη και μέρος του περιεχόμενου της (διάφορα εργαλεία και μικροαντικείμενα) έπαθαν ζημιές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση αναπνευστικών Συσκευών και σωλήνων νερού. Ανταποκρίθηκε ένα Πυροσβεστικό όχημα.

Πιθανή αιτία φαίνεται εκ πρώτης όψεως να είναι πρόβλημα σε συσκευή φόρτισης συσσωρευτών λιθίου κατά τη διαδικασία λειτουργίας του.

Στις 18:28 ανταπόκριση σε πυρκαγιά σε άχρηστα υλικά και ξύλα σε χώρο στάθμευσης οικίας στο Γέρι.

Από την πυρκαγιά η γκαραζόπορτα έπαθε εκτεταμένες ζημιές. Από τον καπνό επηρεάστηκε ο χώρος στάθμευσης.

Η πυρκαγιά σβήστηκε από τον ιδιοκτήτη. Ανταποκρίθηκαν 2 Πυροσβεστικά οχήματα ενώ θα ακολουθήσει διερεύνηση