Σε αυτό το ταβερνάκι στη Λευκωσία μπορείς να... γνωρίσεις τις πιο νόστιμες ιστορίες

Η φιλοσοφία της; Απλές, αυθεντικές γεύσεις, βασισμένες στην ποιότητα και την γνησιότητα των πρώτων υλικών.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 2021 αναδείχθηκε η Καλύτερη Ταβέρνα στα Cyprus Eating Awards και το 2023 κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο για το Καλύτερο Σουβλάκι. Γιατί εδώ θα φας κυπριακό φαγητό όπως πρέπει να είναι –φτιαγμένο με εποχικά προϊόντα, αγνά υλικά, πολλή αγάπη και μεράκι, μέσα από συνταγές γνώριμες και γεμάτες νοσταλγία.

Πέρα από τη νοστιμιά των πιάτων, ο «Φίλιππος» ξεχωρίζει και για τον χαρακτήρα του: ένας χώρος φιλόξενος και παρεΐστικος, με όμορφη, λιτή αυλή στολισμένη με λουλούδια, που τα καλοκαίρια γεμίζει τραπεζάκια, μυρωδιές και φωνές κι έναν καλαίσθητο εσωτερικό χώρο, με την ξυλόσομπα να ζεσταίνει τη σάλα και να δημιουργεί ακόμα πιο παρεΐστικη ατμόσφαιρα.

Από τις κατσαρόλες, τη σχάρα και τα τηγάνια βγαίνουν πλούσια μεζεδάκια που κάποιες φορές είναι εντελώς οικεία και άλλες έχουν μια δική τους, έξτρα πινελιά. Ένας κυπριακός μεζές, γεμάτος γεύσεις κλασικές και εποχικές, ιδανικός για να συνοδευτεί με μια παγωμένη μπίρα ή ένα καραφάκι κυπριακό κρασί. Από κρεατικά σχάρας, όπως παϊδάκια αρνίσια, λουκάνικο χωριάτικο, λαχταριστή μπριζόλα στα κάρβουνα και τραγανές πατάτες… μέχρι βοδινό συκώτι και σαλιγκάρια γιαχνί, ζουμερή σούβλα αρνί και αρνίσια σουβλάκια μαριναρισμένα σε σουμάκι, όλα σε γενναιότατες μερίδες. Επιπλέον βγάζει και ψαρονέφρι σχάρας με ρίγανη το οποίο επίσης συγκαταλέγεται στα hit του καταλόγου.

Εσύ απλά πάρε θέση σε ένα από τα περιποιημένα τραπέζια της ταβέρνας και ετοιμάσου να φας και να ευχαριστηθείς με όσα φτιάχνει, γιατί είναι της ώρας, καλομαγειρεμένα και όσα μπαίνουν στα κάρβουνα ψήνονται από μάστορα του είδους.

Ό,τι κι αν δοκιμάσεις, θα σε ενθουσιάσει – γιατί εδώ όλα είναι της ώρας, καλομαγειρεμένα και ψημένα από μάστορα του είδους.

Η όμορφη αυλή, σε συνδυασμό με τις γευστικές προτάσεις του μενού, κάνουν την ταβέρνα Φίλιππος έναν λόγο να την επισκεπτόμαστε ξανά και ξανά.

ΙNFO:

(22316307, 99407767) Δήμητρας 2ΑΒ, πάροδος Σταδίου, Στρόβολος, Λευκωσία.

Facebook: tavernaki flippos

Instagram: taverna_filippos

Πηγή: Checkincyprus