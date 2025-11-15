Αποκαλύψεις: Ο Πούτιν διατηρούσε κρυφή σχέση με διαγωνιζόμενη καλλιστείων



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Proekt, η Αλίσα Χαρτσέβα - μαθήτρια λυκείου τότε - γνωρίστηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μέσα από ένα τολμηρό ημερολόγιο που είχε ετοιμάσει το νεανικό κίνημα Nashi ως δώρο για τα γενέθλιά του. Στο ημερολόγιο η Χαρτσέβα εμφανιζόταν ως «Μις Απρίλιος». Όπως αναφέρεται, το Κρεμλίνο έλαβε το υλικό και μέσα σε διάστημα μικρότερο του μήνα η Χαρτσέβα δέχθηκε τηλεφώνημα που την καλούσε σε συνάντηση στην επίσημη εξοχική κατοικία του τότε πρωθυπουργού στη Νόβο-Ογκαριόβο. Το τηλεφώνημα αποδίδεται σε συνεργάτη του Πούτιν, αν και στο περιβάλλον του Nashi είχε κυκλοφορήσει ο ισχυρισμός ότι ο ίδιος ο Πούτιν είχε επικοινωνήσει εντυπωσιασμένος από τις φωτογραφίες.



Πηγές που μίλησαν στην Proekt υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ του Ρώσου προέδρου και της Χαρτσέβα ξεκίνησε αμέσως και συνεχίστηκε σε σταθερή βάση, με συναντήσεις που γίνονταν δύο φορές τον μήνα. Οι επισκέψεις φέρονται να ήταν προσεκτικά συντονισμένες ώστε να συμπίπτουν με τις απουσίες της Αλίνας Καμπάεβα, η οποία εκείνη την περίοδο θεωρούνταν ήδη η βασική σύντροφος του Πούτιν. Η πρώην σύζυγός του, Λουντμίλα Πούτινα, δεν ζούσε πλέον στην επίσημη κατοικία και αργότερα το ζευγάρι οδηγήθηκε σε διαζύγιο.



Παρά το γεγονός ότι η σχέση της Χαρτσέβα με τον Ρώσο ηγέτη κρατήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα, η ίδια δεν ήταν άγνωστη. Εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές εκπομπές μιλώντας για το ημερολόγιο, ενώ προωθήθηκε απευθείας στους τελικούς του διαγωνισμού «Μις Ρωσία», ο οποίος μεταδόθηκε από το κρατικά ελεγχόμενο κανάλι NTV. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η συμμετοχή της στην τελική φάση θεωρείται αποτέλεσμα των υψηλών διασυνδέσεων που απέκτησε λόγω της σχέσης της με τον Ρώσο πρωθυπουργό. Αν και δεν κέρδισε τον τίτλο, βρέθηκε στη δεκάδα και δεν κέρδισε την πρώτη θέση για να μην προκληθούν υποψίες.







Η Proekt υποστηρίζει ότι στελέχη του Nashi προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την επαφή της Χαρτσέβα με τον Πούτιν για να μεταφέρουν αιτήματα και να ενισχύσουν την πολιτική τους επιρροή, παρομοιάζοντας τη θέση της με αυτή της Μαντάμ ντε Πομπαντούρ στην αυλή του Λουδοβίκου ΙΕ΄. Παρά ταύτα, σύμφωνα με τις πηγές, καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν φαίνεται να απέφερε αποτέλεσμα, ενώ εκτιμάται ότι τέτοιες κινήσεις ενόχλησαν τον Ρώσο πρόεδρο. Τελικά, οι επισκέψεις της Χαρτσέβα φαίνεται πως σταμάτησαν, αν και το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Πούτιν βοήθησε τον πατέρα της να εξασφαλίσει θέση εργασίας και φρόντισε ώστε η ίδια να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο MGIMO, καθώς και να αποκτήσει πολυτελές διαμέρισμα στη Μόσχα. Σε ερώτηση για το αν ο Πούτιν βοήθησε στην απόκτηση της κατοικίας, η Χαρτσέβα απάντησε: «Κανείς δεν με έχει ρωτήσει ποτέ τέτοιες ηλίθιες ερωτήσεις», επιμένοντας ότι είχε στεγαστικό δάνειο να αποπληρώσει.



Σήμερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Χαρτσέβα είναι συνιδιοκτήτρια αλυσίδας πολυτελών στούντιο σολάριουμ. Οι νέες αποκαλύψεις έρχονται σε συνέχεια βιβλίου που αναφέρει ότι ο Πούτιν, παρότι δημοσίως υποστηρίζει τις παραδοσιακές αξίες και τον θεσμό της οικογένειας, στην προσωπική του ζωή επιλέγει «ελεύθερες» σχέσεις και συντρόφους χωρίς δεσμεύσεις. Ο ίδιος έχει δηλώσει: «Έχω μια ιδιωτική ζωή στην οποία δεν επιτρέπω παρεμβάσεις. Πρέπει να γίνεται σεβαστή», επικρίνοντας εκείνους «που με τις μύτες τους και τις ερωτικές φαντασιώσεις τους εισβάλλουν στη ζωή των άλλων».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα