Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, είναι των Παρθενομάρτυρος Ιφιγενείας, Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή.

Ποιοι γιορτάζουν

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν Ιφιγένεια, Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα. Επίσης, σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις