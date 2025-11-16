Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου

 16.11.2025 - 07:32
Σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, είναι των Παρθενομάρτυρος Ιφιγενείας, Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή.

Ποιοι γιορτάζουν
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν Ιφιγένεια, Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα.

Επίσης, σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας

