ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε θα δούμε ξανά βροχές στο καιρικό μενού - «Έκπληξη» με τη θερμοκρασία

 16.11.2025 - 07:27
Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος τοπικά όμως θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος κατά διαστήματα όμως θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανό να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές ενώ την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά το τριήμερο για να κυμανθεί πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Δημήτρης Παπαδάκης στο «T»: «Είμαι ευγνώμων απέναντι στον κόσμο της ΕΔΕΚ - Υπάρχει ένα μακρύ χέρι στο κόμμα, κάποιοι φοβούνται την επιστροφή μας»

Ο τέως Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ και επι σειρά ετών σημαντικό στέλεχος του κόμματος Δημήτρης Παπαδάκης, αναφέρεται στα γεγονότα που οδήγησαν στη ρήξη του με την ηγεσία του κόμματος. Αναφέρεται στο περιστατικό που, όπως τονίζει, αποτέλεσε το «οριστικό τέλος» της σχέσης του με την ΕΔΕΚ. Παρά την ένταση και τον πόλεμο που –όπως περιγράφει– δέχθηκε από την τότε ηγεσία, υπό τον Μαρίνο Σιζόπουλο, δηλώνει ότι παραμένει ευγνώμων προς τη βάση του κόμματος, η οποία τον στήριξε σε δύο ευρωεκλογικές αναμετρήσεις.

