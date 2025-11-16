Ecommbx
Καυσόξυλα: Τι πρέπει να ξέρουν καταναλωτές και έμποροι – Τα πρόστιμα, οι άδειες και οι τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καυσόξυλα: Τι πρέπει να ξέρουν καταναλωτές και έμποροι – Τα πρόστιμα, οι άδειες και οι τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΑΣ 16.11.2025 - 07:24
Καυσόξυλα: Τι πρέπει να ξέρουν καταναλωτές και έμποροι – Τα πρόστιμα, οι άδειες και οι τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά

Με την άφιξη του χειμώνα, η ζήτηση για καυσόξυλα ανεβαίνει και μαζί της αυξάνονται οι απορίες – αλλά και οι κίνδυνοι – γύρω από την προμήθεια και τη διακίνησή τους.

Από πού αγοράζει κανείς νόμιμα; Ποιος δικαιούται να υλοτομεί; Τι σημαίνει «αδειούχος έμπορος» και τι πρόστιμα προβλέπονται για όσους διακινούν ξύλα χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα; Το Τμήμα Δασών διευκρινίζει ότι η πώληση, μεταφορά και κατοχή καυσόξυλων δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά δραστηριότητα που ρυθμίζεται αυστηρά από την νομοθεσία.

Τι ισχύει για εμπόρους και υλοτόμους

Όπως ανέφερε στο ThemaOnline ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος, Γιώργος Κωνσταντίνου, «ο κόσμος πρέπει να αγοράζει ξύλα μόνο από αδειούχους εμπόρους και πάντοτε με νόμιμο αποδεικτικό». Με απλά λόγια, δεν νοείται πώληση ή μεταφορά ξύλων χωρίς τις σχετικές άδειες.

Για να υλοτομήσει κάποιος δέντρα είτε σε κρατική δασική γη είτε σε ιδιωτική περιοχή, απαιτείται άδεια υλοτομίας από το Τμήμα Δασών. Και για να πωλεί ξύλα στην αγορά, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει ετήσια άδεια εμπορίας καυσόξυλων. Η άδεια αυτή οφείλει να βρίσκεται αναρτημένη στον χώρο πώλησης, αλλά και να συνοδεύει το φορτίο κατά τη μεταφορά. Ακόμη και στη διαφήμιση, ο έμπορος υποχρεούται να δηλώνει καθαρά ότι είναι «Αδειούχος Έμπορος Καυσόξυλων» και να αναγράφει τον αριθμό μητρώου του.

Μεταφορά καυσόξυλων: Τι πρέπει να συνοδεύει το φορτίο

Η μεταφορά καυσόξυλων, επίσης, δεν γίνεται «στο περίπου». Ανάλογα με την προέλευση και το είδος του φορτίου, πρέπει να εκδίδονται συγκεκριμένα δελτία μεταφοράς πριν την αναχώρηση και να συμπληρώνονται πλήρως. Η έλλειψη αυτών των εγγράφων, η παραποίηση ή η ελλιπής συμπλήρωση αποτελεί αδίκημα που βάσει νόμου μπορεί να επιφέρει πρόστιμο μέχρι και 5.000 ευρώ ή ακόμα και φυλάκιση έως ενός έτους. Τα παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται για πέντε χρόνια, για να μπορούν να ελεγχθούν εφόσον ζητηθούν. Η μοναδική εξαίρεση αφορά μικρές συσκευασίες μέχρι 25 κιλά, και μόνο όταν πωλούνται από κατάστημα με την αντίστοιχη άδεια, ωστόσο προς το παρόν τα καυσόξυλα δεν περιλαμβάνονται στα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθενται από περίπτερα.

Ο κ. Κωνσταντίνου υπενθυμίζει επίσης ότι ο καταναλωτής έχει ευθύνη να ζητά απόδειξη. «Αν κάποιος διακινεί τα δικά του ξύλα, για παράδειγμα από οπωροφόρα δέντρα στο χωράφι του, πρέπει να απευθυνθεί στον κοινοτάρχη και να εξασφαλίσει δελτίο μεταφοράς. Αν γίνει έλεγχος στον δρόμο και δεν υπάρχει αποδεικτικό νομιμότητας, τότε υπάρχει παράβαση».

Πόσο κοστίζουν τα καυσόξυλα φέτος

Στο θέμα των τιμών, αυτές διαμορφώνονται ανάλογα με το είδος και την ξηρότητα του ξύλου, την ποσότητα και το κόστος μεταφοράς. Ενδεικτικά, ένα κυβικό μέτρο ξηρών ξύλων ελιάς (Big Bag) κοστίζει περίπου 195 ευρώ, ενώ τα ξύλα βελανιδιάς ή οξιάς γύρω στα 185 ευρώ το κυβικό. Μικρές συσκευασίες των 40 λίτρων ξύλων ελιάς κυμαίνονται γύρω στα 18 ευρώ.

Δεν είναι όμως μόνο η τιμή που έχει σημασία: ξύλα που δεν έχουν στεγνώσει σωστά καπνίζουν, έχουν χαμηλότερη απόδοση και γεμίζουν την καμινάδα αιθάλη, κάτι που μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

Η προστασία του δάσους είναι στα χέρια όλων μας

Το Τμήμα Δασών καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές αν αντιληφθούν παράνομη υλοτομία. «Όλα τα δέντρα χρειάζονται άδεια για να υλοτομηθούν», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Η ουσία είναι απλή: πριν ανάψουμε το τζάκι, πρέπει να ελέγξουμε την προέλευση των ξύλων. Αγορά χωρίς απόδειξη σημαίνει κίνδυνος για πρόστιμα, αλλά και συνενοχή στην καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος της Κύπρου. Η νομιμότητα δεν είναι γραφειοκρατική λεπτομέρεια — είναι πράξη προστασίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

