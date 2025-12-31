Συγκινητικό: Μαθήτριες είπαν τα κάλαντα συνεισφέροντας για όσους έχουν ανάγκη στον Δήμο Αθηένου - Το ποσό που μάζεψαν

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι μαθήτριες, που συνοδεύονταν από τις μητέρες τους, παρέδωσαν το ποσό των €75 που μάζεψαν λέγοντας τα κάλαντα στην Αθηένου.

Ο Δήμαρχος «ευχαρίστησε τις μαθήτριες, τις συγχάρηκε για την αξιέπαινη πράξη τους και τους ευχήθηκε Χρόνια Πολλά και Καλό Νέο Έτος να περάσουν με τις οικογένειές τους, ενώ ευχήθηκε η πράξη τους να γίνει καλό παράδειγμα και για άλλα παιδιά».

Αναφέρεται τέλος ότι ο κ. Καρεκλάς «κατέθεσε το ποσό στο ταμείο της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες ατόμων του Δήμου Αθηένου που έχουν ανάγκη βοήθειας».