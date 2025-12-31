Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκινητικό: Μαθήτριες είπαν τα κάλαντα συνεισφέροντας για όσους έχουν ανάγκη στον Δήμο Αθηένου - Το ποσό που μάζεψαν

 31.12.2025 - 17:40
Δύο μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Αθηένου επισκέφθηκαν σήμερα, Παρασκευή τον Δήμαρχο Κυριάκο Καρεκλά στο γραφείο του, στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο, και αφού του είπαν τα κάλαντα, του παρέδωσαν φάκελο με χρήματα για «να δώσει το ποσό σε άτομα που έχουν ανάγκη στον δήμο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι μαθήτριες, που συνοδεύονταν από τις μητέρες τους, παρέδωσαν το ποσό των €75 που μάζεψαν λέγοντας τα κάλαντα στην Αθηένου.

Ο Δήμαρχος «ευχαρίστησε τις μαθήτριες, τις συγχάρηκε για την αξιέπαινη πράξη τους και τους ευχήθηκε Χρόνια Πολλά και Καλό Νέο Έτος να περάσουν με τις οικογένειές τους, ενώ ευχήθηκε η πράξη τους να γίνει καλό παράδειγμα και για άλλα παιδιά».

Αναφέρεται τέλος ότι ο κ. Καρεκλάς «κατέθεσε το ποσό στο ταμείο της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες ατόμων του Δήμου Αθηένου που έχουν ανάγκη βοήθειας».

Τίθεται σε ισχύ την Πέμπτη το Διάταγμα Υπουργικού για κατώτατο μισθό.

