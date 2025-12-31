Ώρες αγωνίας για 15χρονη - Απουσιάζει από την οικία της - Φορούσε τζιν παντελόνι και πράσινο τρικό - Δείτε φωτογραφία

Όλα όσα αλλάζουν από την Πρωτοχρονιά: Ο νέος κατώτατος μισθός και η νέες ρυθμίσεις στη φορολογία
Τίθεται σε ισχύ την Πέμπτη το Διάταγμα Υπουργικού για κατώτατο μισθό.
Η 15χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.65 μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με μακριά καστανά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε τζιν παντελόνι, πράσινο τρικό και μαύρο μπουφάν.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.
