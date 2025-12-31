Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕντυπωσιακές εικόνες από το φράγμα στο Πέρα Πεδί - Υπερχείλισε μετά από τις βροχές των τελευταίων ωρών - Δείτε βίντεο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντυπωσιακές εικόνες από το φράγμα στο Πέρα Πεδί - Υπερχείλισε μετά από τις βροχές των τελευταίων ωρών - Δείτε βίντεο

 31.12.2025 - 19:26
Εντυπωσιακές εικόνες από το φράγμα στο Πέρα Πεδί - Υπερχείλισε μετά από τις βροχές των τελευταίων ωρών - Δείτε βίντεο

Η υπερχείλιση του φράγματος στο Πέρα Πέδι έφερε εικόνες που είχαμε καιρό να δούμε και γέμισε αισιοδοξία πολίτες, σε μια περίοδο όπου η Κύπρος δοκιμάζεται έντονα από την παρατεταμένη ανομβρία.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δεν αναπλήρωσαν απλώς τα αποθέματα νερού, αλλά έδωσαν και ένα πολύτιμο μήνυμα ελπίδας για τη συνέχεια.

Σε ένα νησί που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα φράγματα για την ύδρευση, τη γεωργία και την καθημερινή του λειτουργία, κάθε υπερχείλιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το φράγμα στο Πέρα Πέδι, με τη σημερινή του εικόνα, υπενθυμίζει πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του νερού, ειδικά σε χρόνια όπου οι βροχές είναι περιορισμένες και η διαχείριση των υδατικών πόρων γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική.

Η ανομβρία των τελευταίων ετών έχει επηρεάσει αγρότες, κοινότητες και νοικοκυριά, δημιουργώντας ανησυχία για το μέλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η υπερχείλιση δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο, αλλά μια πραγματική «ανάσα» για το υδατικό ισοζύγιο της χώρας και μια ευκαιρία για αισιοδοξία.

Το 2025 μάς αποχαιρετά με βροχές, αφήνοντας πίσω του την ελπίδα ότι και άλλα φράγματα θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Πέρα Πεδίου. Αν οι καιρικές συνθήκες συνεχιστούν, οι προσδοκίες για ενίσχυση των αποθεμάτων νερού παραμένουν ζωντανές, σε μια περίοδο όπου κάθε σταγόνα μετρά.

Μπορεί τα προβλήματα της λειψυδρίας να μην λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη, ωστόσο τέτοιες εικόνες υπενθυμίζουν ότι η φύση, έστω και στιγμιαία, μπορεί να προσφέρει ανακούφιση και να μας γεμίσει ελπίδα για ένα καλύτερο υδατικό μέλλον.

Δείτε βίντεο

Πηγή: checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice
Θύμα απάτης 61χρονη – Δέχθηκε κλήση από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο – Το ποσό που «έκανε» φτερά
Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό
Αποκάλυψη: Αυτή είναι η ιστορία πίσω από το τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου «Έκπτωτος Άγγελος»
Συγκινητικό: Μαθήτριες είπαν τα κάλαντα συνεισφέροντας για όσους έχουν ανάγκη στον Δήμο Αθηένου - Το ποσό που μάζεψαν
Αυτοί είναι από το 2025 οι δύο νέοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας - Οι αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

 31.12.2025 - 19:02
Επόμενο άρθρο

«Λευκή» Πρωτοχρονιά: Μαγικές εικόνες στο Τρόοδος – Πέφτουν νιφάδες χιονιού – Δείτε βίντεο

 31.12.2025 - 19:56
VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

Στο τηλεοπτικό του Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στον απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώνεται και στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης για το 2026, υπογραμμίζοντας την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, την πορεία της οικονομίας, τις μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, την κοινωνική πολιτική, καθώς και τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών με στόχο την επανένωση της Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

VIDEO: Με βλέμμα στο 2026 το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη - Ο απολογισμός και οι στόχοι του

  •  31.12.2025 - 19:02
Όλα όσα αλλάζουν από την Πρωτοχρονιά: Ο νέος κατώτατος μισθός και η νέες ρυθμίσεις στη φορολογία

Όλα όσα αλλάζουν από την Πρωτοχρονιά: Ο νέος κατώτατος μισθός και η νέες ρυθμίσεις στη φορολογία

  •  31.12.2025 - 17:15
Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό

Αστυνομία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το νέο ωράριο εργασίας - Συνάντηση συνδικαλιστών με Υπουργό

  •  31.12.2025 - 15:28
«Λευκή» Πρωτοχρονιά: Μαγικές εικόνες στο Τρόοδος – Πέφτουν νιφάδες χιονιού – Δείτε βίντεο

«Λευκή» Πρωτοχρονιά: Μαγικές εικόνες στο Τρόοδος – Πέφτουν νιφάδες χιονιού – Δείτε βίντεο

  •  31.12.2025 - 19:56
Εντυπωσιακές εικόνες από το φράγμα στο Πέρα Πεδί - Υπερχείλισε μετά από τις βροχές των τελευταίων ωρών - Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες από το φράγμα στο Πέρα Πεδί - Υπερχείλισε μετά από τις βροχές των τελευταίων ωρών - Δείτε βίντεο

  •  31.12.2025 - 19:26
Επίσημη η μεταγραφή Γιάννη Σατσιά - Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ - Ποια η νέα του ομάδα

Επίσημη η μεταγραφή Γιάννη Σατσιά - Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ - Ποια η νέα του ομάδα

  •  31.12.2025 - 18:35
Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην… τηλεόραση – Η επιστροφή της Ελπίδας Ιακωβίδου, η διαχρονική Καραντώνη και το εορταστικό The Voice

  •  31.12.2025 - 16:00
Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Β’)

Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Β’)

  •  31.12.2025 - 12:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα