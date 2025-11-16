Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πρωταθλήτρια» η Κύπρος: Κατέγραψε τα υψηλότερα επίπεδα πτήσεων στην ΕΕ - Η σύγκριση με άλλες χώρες

 16.11.2025 - 07:22
«Πρωταθλήτρια» η Κύπρος: Κατέγραψε τα υψηλότερα επίπεδα πτήσεων στην ΕΕ - Η σύγκριση με άλλες χώρες

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι εμπορικές πτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Σεπτέμβριο του 2025, φτάνοντας τις 653.072 πτήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση 2,6% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024, αν και παραμένει 1,8% χαμηλότερος από τα επίπεδα του ίδιου μήνα το 2019, πριν από την πανδημία της COVID-19.

Με βάση τα στοιχεία, 12 χώρες ξεπέρασαν τα επίπεδα πτήσεων του 2019, κάτι που αναδεικνύει ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού και των αερομεταφορών, με την Κύπρο να καταγράφει την «πρωτιά».

Στην Κύπρο, οι πτήσεις αυξήθηκαν κατά 24,1% σε σχέση με το 2019, με την Πολωνία να ακολουθεί (+22,4) και την Ελλάδα με (+21,4%).

Οι τρεις αυτές χώρες ωφελήθηκαν ιδιαίτερα από την ενίσχυση του τουρισμού, τις νέες αεροπορικές συνδέσεις και την αυξημένη ζήτηση για ταξίδια αναψυχής.

Αντίθετα, οι βόρειες χώρες της Ευρώπης εξακολουθούν να κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα. Η Λετονία σημείωσε πτώση 29,8% σε σχέση με το 2019, η Σουηδία -27,3%, ενώ η Φινλανδία βρίσκεται 23,9% κάτω από τα προ πανδημίας δεδομένα. Οι χώρες αυτές φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τη μειωμένη ζήτηση για επαγγελματικά ταξίδια και από την αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση που οδηγεί μέρος των ταξιδιωτών σε εναλλακτικά μέσα μεταφοράς.

Η ανοδική τάση παρατηρήθηκε καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο, δείχνοντας ότι η αεροπορική κίνηση στην ΕΕ συνεχίζει τη σταδιακή της επιστροφή στην κανονικότητα. Τον Ιούνιο του 2025 οι πτήσεις αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σχέση με πέρυσι, τον Ιούλιο κατά 2,9%, ενώ τον Αύγουστο σημείωσαν άνοδο 3,3%.

Παρά τις αυξήσεις, τα νούμερα παραμένουν οριακά κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019: -2,1% τον Ιούνιο, -1,7% τον Ιούλιο και -0,3% τον Αύγουστο. Η σταδιακή μείωση αυτής της διαφοράς υποδηλώνει ότι η ευρωπαϊκή αεροπορία πλησιάζει πλέον σε πλήρη ανάκαμψη.

