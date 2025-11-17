Χριστούγεννα στην [Pro]τεύουσα! Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου και ανοικτή συναυλία με τους Stavento και Ήβη Αδάμου

Η [Pro]τεύουσα μεταμορφώνεται στον πιο μαγικό προορισμό των φετινών γιορτών, με ένα άκρως χριστουγεννιάτικο περιβάλλον, και μας καλεί να ζήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων με ξεχωριστές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.

Μουσική, χαμόγελα και αμέτρητες στιγμές χαράς πλημυρίζουν την πόλη, από τις στολισμένες λεωφόρους μέχρις τις γωνιές που μοσχοβολούν γιορτή προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες αξέχαστες εμπειρίες.

Η Πλατεία Ελευθερίας, η Λεωφόρος Μακαρίου, η Οδός Στασικράτους, η Τάφρος Νταβίλα, οι οδοί Λήδρας και Ονασαγόρου και πολλά άλλα κεντρικά σημεία της πόλης μεταμορφώνονται σε σκηνικό γιορτινής μαγείας.

Η επίσημη έναρξη των Εκδηλώσεων του Δήμου Λευκωσίας για τα φετινά Χριστούγεννα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου με 2 παρελάσεις, τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Ελευθερίας και θα κορυφωθεί με μία μεγάλη συναυλία, ανοικτή για το κοινό με τους Stavento & Ήβη Αδάμου.

Διοργανωτής: Δήμος Λευκωσίας

Στηρίζει: Scaffolding Solutions, Tribar

Κυριακή 23 Νοεμβρίου | 18.00 | Πλατεία Ελευθερίας

Φωταγώγηση & Συναυλία με τους Stavento & Ήβη Αδάμου

Παρουσιάζει: η Χριστιάνα Αρτεμίου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ:

16.00 – 18.00 | Πλατεία Ελευθερίας: Live Link από το Alpha Radio

Ο αγαπητός νεανικός σταθμός ALPHA radio, θα εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας και οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του, θα μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό τον παλμό και την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης, μεταφέροντας στους ακροατές όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο.

17.30: Παρελάσεις από 2 διαφορετικά σημεία της πόλης με κατάληξη στην Πλατεία Ελευθερίας

Ø Παρέλαση από την Οδό Στασικράτους προς τη Λεωφόρο Μακαρίου

Η παρέλαση θα ξεκινήσει από την Οδό Στασικράτους, θα συνεχιστεί στη Λεωφόρο Μακαρίου και θα καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας

Θα περιλαμβάνει:

· Άγιο Βασίλη με τη μοτοσικλέτα από το Μουσείο Ιστορικής Μοτοσικλέτας με τη συνοδεία ξωτικών

· Μπάντα του 71ου Συστήματος Προσκόπων Καϊμακλίου

· Μαζορέτες από το Σώμα Κυριών Οδηγών Λεμεσού

· Παιδικές Mascots

Ø Παρέλαση από την Φανερωμένη μέσω της Οδού Λήδρας

Η παρέλαση θα ξεκινήσει από την Πλατεία Φανερωμένης, θα κατευθυνθεί στην Οδό Λήδρας και θα καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας

Θα περιλαμβάνει:

· Μπάντα του 283ου Συστήματος Προσκόπων Γερίου

· Μαζορέτες

· Παιδικές Mascots

17.30 – 18.00 | Πλατεία Ελευθερίας: Μουσικό Πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου

Στην κεντρική σκηνή που θα βρίσκεται τοποθετημένη στην Πλ. Ελευθερίας η Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου θα ψυχαγωγεί τους παρευρισκόμενους με μουσική και τραγούδια των Χριστουγέννων.

18.00: Παρουσίαση του τραγουδιού “Away” που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό Junior Eurovision 2025 από τους Χρίστο Γεωργίου & Ραφαέλλα Παντελή

Τα 2 παιδιά που θα εκπροσωπήσουν φέτος την Κύπρο στον διαγωνισμό Junior Eurovision 2025 θα μας παρουσιάσουν το τραγούδι της φετινής Κυπριακής Συμμετοχής

18.30: Φαντασμαγορικό Drone Show, Φωταγώγηση και Εναρξη της ανοικτής συναυλίας με τους Stavento & Ήβη Αδάμου

Οι επισκέπτες της Πλατείας Ελευθερίας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα φαντασμαγορικό show που θα φωτίσει τον ουρανό πάνω από την Πλατεία λίγο πριν τη φωταγώγηση του μεγάλου Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Η βραδιά θα κορυφωθεί με τη ζωντανή συναυλία που θα πραγματοποιήσουν οι Stavento & Ήβη Αδάμου με το 12μελές μουσικό σχήμα τους.