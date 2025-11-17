Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επίθεση Τριανταφυλλίδη μετά τις διώξεις Αριστοτέλους-Δημητρίου - «Αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν»

 17.11.2025 - 16:47
Επίθεση Τριανταφυλλίδη μετά τις διώξεις Αριστοτέλους-Δημητρίου - «Αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση τοποθετήθηκε ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους και της Αθηνάς Δημητρίου, Κρις Τριανταφυλλίδης, μετά τη γνωστοποίηση ότι έχουν καταχωρηθεί ποινικές διώξεις εις βάρος των δύο πρώην στελεχών των Κεντρικών Φυλακών, καθώς και άλλων έξι προσώπων, για την υπόθεση της διαρροής εγγράφων από τις Κεντρικές Φυλακές.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ποινικές διώξεις για τα έγγραφα των Φυλακών - Ανάμεσά τους και η Άννα Αριστοτέλους

Ο κ. Τριανταφυλλίδης έκανε λόγο για «την τελευταία πράξη ενός σίριαλ ανθρωποφαγίας», υπενθυμίζοντας ότι όλα ξεκίνησαν όταν η Άννα Αριστοτέλους κατήγγειλε τον τότε ανώτερο αξιωματικό Μιχάλη Κατσουνωτό για απόπειρα εξασφάλισης προσωπικού της βίντεο μέσω κατάδικου, «προκειμένου να την κάψει», όπως είχε υποστηρίξει. Αναφερόμενος στην πορεία των γεγονότων, σημείωσε ότι παρά το πόρισμα ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, το οποίο – σύμφωνα με τον ίδιο – εντόπιζε στοιχεία για ποινικά αδικήματα, η υπόθεση δεν προχώρησε λόγω «δημοσίου συμφέροντος».

Παράλληλα υπενθύμισε ότι και η ιδιωτική ποινική δίωξη που ακολούθησε είχε ανασταλεί από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος, η χρονική σύμπτωση της καταχώρησης της νέας ποινικής υπόθεσης με τη λήξη της περιόδου διαθεσιμότητας της κ. Αριστοτέλους «μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί».

Κατηγορεί επίσης τις αρχές ότι αγνόησαν καταγγελίες καταδίκων που αφορούσαν πιέσεις για μαρτυρίες εις βάρος της πρώην διευθύντριας. Παρά τις εξελίξεις, οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλλίδη, «εμπιστεύονται απόλυτα την κυπριακή δικαιοσύνη και είναι αποφασισμένες να δώσουν μάχη μέχρι τέλους», με τον ίδιο να καταλήγει πως «αφού θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν».

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κρις Τριανταφυλλίδη:

«Οι πελάτιδες μου κ.κ. ΄Αννα Αριστοτέλους και Αθηνά Δημητρίου έχουν πληροφορηθεί από τα ΜΜΕ ότι σήμερα έχει καταχωρηθεί εναντίον τους Ποινική υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αναφορικά με κατ’ ισχυρισμό έγγραφα που ευρέθησαν εκτός του χώρου των Κεντρικών Φυλακών. Η υπόθεση σε σχέση με την οποία, αμφότερες, ουδεμία σχέση έχουν.

Αυτή είναι η τελευταία «πράξη ενός σίριαλ ανθρωποφαγίας» που άρχισε όταν η τότε η Γενική Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών κα ΄Αννα Αριστοτέλους «τόλμησε» να καταγγείλει τον νυν Βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας κ. Κατσουνωτό ότι είχε ζητήσει από κατάδικο να του εξασφαλίσει βίντεο  που να την αφορά προσωπικά «για να την κάψει πριν προλάβει να πάει σε άλλη θέση». Ακολούθησε καταγγελία της εις τον Γενικό Εισαγγελέα, διορισμός από τον τελευταίο ανεξάρτητου Ποινικού ανακριτή  – τον Δικηγόρο κον Αχιλλέα Αιμιλιανίδη -, εύρημα του τελευταίου ότι μπορούσαν να στοιχειοθετηθούν κατά του κου Κατσουνωτού Ποινικά αδικήματα πλην όμως ουδέποτε καταχωρήθηκε εναντίον του Ποινική υπόθεση δια λόγους, όπως δηλώθηκε, Δημοσίου Συμφέροντος.

Όταν η κα Αριστοτέλους προχώρησε η ίδια με Ιδιωτική Ποινική δίωξη ο Γενικός Εισαγγελέας, και πάλι δια λόγους Δημοσίου Συμφέροντος, ασκώντας το Συνταγματικό του δικαίωμα με βάση το ΄Αρθρο 113 του Συντάγματος ανέστειλε την εν λόγω Ιδιωτική Ποινική δίωξη. Επακολούθησε έρευνα κατά της κας Αριστοτέλους σε σχέση με τα προαναφερόμενα έγγραφα και λόγω αυτής τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Διαθεσιμότητα η οποία λήγει στο τέλος Νοεμβρίου εξ΄ ου και η σημερινή εσπευσμένη καταχώρηση Ποινικής υπόθεσης εναντίον της. 

Τελειώνω αυτή την σύντομη «θλιβερή» αναδρομή αναφέροντας ότι όταν πρόσφατα η κα Αριστοτέλους ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα διορισμό ανεξάρτητων Ποινικών ανακριτών δια να ερευνήσουν τα αναφερόμενα σε πιστοποιημένες από Πιστοποιών Υπάλληλο δηλώσεις δύο καταδίκων αναφορικά με παραινέσεις εκ μέρους, μεταξύ άλλων, και του κου Κατσουνωτού δια να προβούν σε δηλώσεις εναντίον της κας Αριστοτέλους  – πράγμα το οποίο αρνήθηκαν να πράξουν –  ο Γενικός Εισαγγελέας αρνήθηκε να διορίσει ανεξάρτητους Ποινικούς ανακριτές αφήνοντας το θέμα να ερευνηθεί από την Αστυνομία η οποία θα ερευνούσε μεταξύ άλλων και τον Βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας!!

Πρόσφατα υπήρξε πληροφόρηση ότι η Αστυνομία επέλεξε να διερευνήσει αν όντως ο Πιστοποιών Υπάλληλος ήτο παρών όταν πιστοποιούσε τις υπογραφές στις δηλώσεις των δύο καταδίκων, αντί να ασχοληθεί με το ίδιο το περιεχόμενο των καταγγελιών.

Τόσο η κα Αριστοτέλους όσο και η κα Δημητρίου έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην Κυπριακή Δικαιοσύνη και θα «δώσουν την μάχη» ούτως ώστε στο τέλος αυτού του σίριαλ να λάμψει η αλήθεια σε αυτό το παρατεταμένο σίριαλ. Αφού θέλουν πόλεμο θα τον έχουν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

