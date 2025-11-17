Υπ. Ενέργειας: Μέχρι τον Ιούνιο 2026 η λειτουργία συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρισμού 120 MW

, τη Δευτέρα, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Γιώργος Παπαναστασίου, κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) κατά το έτος 2024.

Το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2026 θα λειτουργήσει το διεσπαρμένο σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής δυναμικότητας 120 MW, που υλοποιείται και το οποίο θα λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια στη βάση της

Ταυτόχρονα, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, μέχρι το 2030 απαιτείται αποθηκευτική ισχύς τουλάχιστον 600 MW, ενώ επικαλούμενος πρόσφατα στοιχεία για το 2023, ανέφερε ότι αυτά δείχνουν ότι η ενεργειακή φτώχεια αφορούσε 66.700 νοικοκυριά που αποτελούν το 17,5% των συνολικών νοικοκυριών της Κύπρου, από 50.290 νοικοκυριά το 2022 ή 15,1% των συνολικών νοικοκυριών και από 10,6% στην ΕΕ, λόγω αύξησης των τιμών ενέργειας.

Συγκεκριμένα, σε ομιλία του κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων της ΑΗΚ για το 2024, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι η παρούσα διακυβέρνηση εργάζεται μαζί με την ΑΗΚ για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων στον τομέα του ηλεκτρισμού, αλλά και της ενέργειας γενικότερα, με «απώτερο σκοπό την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρικού μας συστήματος και τη μείωση των τιμών ηλεκτρισμού, συμβάλλοντας στην πράσινη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας».

Εξάλλου, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι τo 2022 η ενεργειακή φτώχεια στην Κύπρο αφορούσε 50.290 νοικοκυριά που αποτελούν το 15,1% των συνολικών νοικοκυριών της Κύπρου και πρόσθεσε πως πρόσφατα στοιχεία για το 2023 δείχνουν ότι ενεργειακή φτώχεια αφορούσε 66.700 νοικοκυριά που αποτελούν το 17,5% των συνολικών νοικοκυριών της Κύπρου.

«Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών ενέργειας το 2023», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι το 2023 η ενεργειακή φτώχεια στην ΕΕ εκτιμήθηκε στο 10,6% με βάση τα ερωτηματολόγια για τις στατιστικές για τα νοικοκυριά που υπήρχε ερώτηση για το πόσο εύκολα θερμαίνεται η οικία και πρόσθεσε ότι το 10,6% των νοικοκυριών της ΕΕ απάντησε ότι έχει δυσκολία στο να θερμάνει το σπίτι του, δηλαδή πρόκειται για υποκειμενικό δείκτη.

Σε αυτή την ερώτηση στην Κύπρο, σύμφωνα με τον κ. Παπαναστασίου, το 19,3% απαντά ότι δυσκολεύεται να θερμάνει την οικία του.

Αναφερόμενος σε ορισμένες από τις προκλήσεις που υπάρχουν, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι αυτές είναι η αναβάθμιση του δικτύου και η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης, προκειμένου να αυξηθεί η διείσδυση της ανανεώσιμης ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου και να μειωθούν οι περικοπές ΑΠΕ, η υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος παραγωγής της ΑΗΚ, συμπεριλαμβανομένης και της αναβάθμισης του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλειας, η εγκατάσταση από τον οργανισμό περαιτέρω συστημάτων ΑΠΕ και η λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Ο κ. Παπαναστασίου επικρότησε την αφοσίωση της ΑΗΚ στην υλοποίηση σημαντικών έργων εκσυγχρονισμού, όπως η αναβάθμιση και η ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφοράς και διανομής, στη βάση των δεκαετών προγραμμάτων ανάπτυξης.

«Αξιοποιώντας κονδύλι ύψους περίπου 120 εκατομμυρίων ευρ, από ευρωπαϊκούς πόρους, διττός στόχος είναι να αρθούν τα τεχνικά εμπόδια που σχετίζονται με την περαιτέρω διείσδυση της διεσπαρμένης παραγωγής από ΑΠΕ και να μειωθούν οι περικοπές της παραγωγής πράσινης ενέργειας», υπογράμμισε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόοδο που παρατηρείται στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, η οποία ξεκίνησε από τις αρχές του τρέχοντος έτους και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο του 2027, ενώ σημείωσε τη συμμετοχή της ΑΗΚ σε Ad Hoc Επιτροπή, που συστάθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου, για την εξέταση τρόπων μετατόπισης της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια, με σκοπό τη μείωση των περικοπών από μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές.

«Ο ρόλος που διαδραματίζει η ΑΗΚ σε αυτή μας την κοινή προσπάθεια είναι σίγουρα κρίσιμος. Μεταξύ άλλων, αναμένεται από την Αρχή να εφαρμόσει διατιμήσεις, με νέα δομή, το αργότερο μέχρι το 2027, μέσω των οποίων θα αντικατοπτρίζεται πιο αντιπροσωπευτικά το προφίλ παραγωγής, ενσωματώνοντας διαφοροποιημένες περιόδους αιχμής/εκτός αιχμής ή/και υψηλής/χαμηλής παραγωγής από ΑΠΕ», υπογράμμισε.

Επίσης, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι κλειδί για τη μετατόπιση της ζήτησης αποτελεί η εφαρμογή ευέλικτων συνδέσεων στο σύστημα διανομής από την πλευρά του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, αλλά και η ένταξη και η συμμετοχή στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού της απόκρισης της ζήτησης στη βάση των προνοιών του νόμου.

Αναφερόμενος στη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025, ο κ. Παπαναστασίου είπε ότι «έπειτα από έναν μακρύ δρόμο, γεμάτο προβλήματα και συνεχείς αναβολές, η παρούσα διακυβέρνηση κατάφερε να πραγματώσει αυτό που η κοινωνία ζητούσε επιτακτικά τόσα χρόνια: την ελεύθερη, ισότιμη πρόσβαση στην αγορά ηλεκτρισμού».

Ανέφερε ότι αυτό έγινε με τη δική σας συμβολή, ιδιαίτερα του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, ο οποίος λειτουργεί και ως διαχειριστής των μετρητικών δεδομένων που λαμβάνονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Είπε ακόμη ότι σημαντική είναι και η αναβάθμιση του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της νέας μονάδας που θα λειτουργεί με φυσικό αέριο, καθώς και τις αναβαθμίσεις των υφιστάμενων μονάδων, ώστε να είναι έτοιμες για καύση φυσικού αερίου.

Ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της ΑΗΚ, ώστε ο οργανισμός να μπορεί να ανταποκρίνεται επαρκώς στις απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος, αποτελεί τον μόνο τρόπο διασφάλισης της βιωσιμότητάς του.

«Η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών, η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και η έγκαιρη υλοποίηση των έργων και παρεμβάσεων που απαιτεί το ενεργειακό μας σύστημα, αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους», υπογράμμισε.

Τέλος, ανέφερε ότι η ΑΗΚ καλείται να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο, ανταγωνιστικό οργανισμό, ικανό να προσαρμόζεται γρήγορα στις εξελίξεις και να στηρίζει με αξιοπιστία τον πολίτη, την οικονομία και τη μετάβαση της Κύπρου σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ