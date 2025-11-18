Έχετε σκυλάκι; Πώς μπορείτε να το εκπαιδεύσετε για να μένει μόνο του χωρίς πρόβλημα

Αν λοιπόν καλωσορίσατε έναν σκύλο ή ένα κουτάβι στην οικογένειά σας, είναι πολύ σημαντικό να του δείξετε ότι το να μείνει μόνος στο σπίτι, είναι κάτι που δεν πρέπει να ανησυχεί. Αυτή η ανησυχία είναι ένα σύνδρομο που αποκαλείται άγχος αποχωρισμού.

Τι είναι όμως ακριβώς το άγχος αποχωρισμού; Πρόκειται για μια ψυχολογική κατάσταση που βιώνει ένας σκύλος όταν ο κηδεμόνας του φεύγει από το σπίτι και εκδηλώνεται με υπερβολικό άγχος. Όσο για τα σημάδια του άγχους αποχωρισμού, αυτά μπορεί να είναι: Κλάμα, γρύλισμα, συνεχές και επίμονο γάβγισμα, προσπάθεια να φύγει. Επίσης από το άγχος μπορεί να του τρέχουν σάλια ή να λαχανιάζει. Να μην έχει όρεξη και να λερώνει μέσα στο σπίτι παρόλο που έχει εκπαιδευτεί να κάνει την ανάγκη του εκτός. Ή μπορεί να επιδοθεί και σε καταστροφές στο σπίτι.

Δείτε πώς να προετοιμάσετε τον σκύλο σας για την απουσία σας και να του διδάξετε πώς να μείνει μόνος του χωρίς πρόβλημα.

Πρόληψη της συμπεριφοράς που σχετίζεται με τον αποχωρισμό

Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα και αυξήστε σταδιακά τον χρόνο που αφήνετε μόνο του τον σκύλο σας. Και συνδέστε την εμπειρία με κάτι ευχάριστο (για παράδειγμα, λιχουδιές και παιχνίδια).

Να θυμάστε ότι κάθε σκύλος είναι διαφορετικός. Προχωρήστε με την ταχύτητα που ταιριάζει στον σκύλο σας και που δεν είναι η ίδια για όλους τους σκύλους. Και φυσικά ποτέ μην το παρατείνετε σε σημείο που να γίνεται ανησυχητικό για αυτόν.

Αν αφιερώσετε χρόνο, θα έχετε καλύτερα και πιο διαρκή αποτελέσματα. Και φυσικά να έχετε υπομονή και επιμονή.

Δείτε τι πρέπει να κάνετε βήμα βήμα:

Βήμα 1

Ξεκινήστε ενθαρρύνοντας τον σκύλο σας να πάει στο κρεβάτι του και να μείνει εκεί για λίγο με την παρουσία σας. Επιβραβεύστε τον για την ήσυχη παραμονή του στο κρεβάτι του.

Βήμα 2

Ζητήστε του να μείνει εκεί, ενώ εσείς απομακρύνεστε. Στη συνέχεια επιστρέφετε και τον ανταμείβετε.

Βήμα 3

Συνεχίστε αυτή τη ρουτίνα, απομακρυνόμενοι προοδευτικά και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Η απόσταση και το χρονικό διάστημα εξαρτώνται και πάλι από τον σκύλο σας. Αν ο σκύλος σας αντιδράσει ή κινηθεί, μην τον επιβραβεύσετε. Αλλά και μην τον τιμωρήσετε ποτέ. Αντίθετα, επιστρέψτε στο προηγούμενο στάδιο. Αυτό που θέλουμε είναι να παραμείνει χαλαρός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και να μην ανησυχεί για το τι κάνετε.

Βήμα 4

Προχωρήστε την εκπαίδευση και αρχίστε να φεύγετε τελείως από το δωμάτιο πριν επιστρέψετε. Στη συνέχεια, βγείτε έξω και κλείστε την πόρτα πίσω σας. Μείνετε έξω για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μόλις φτάσετε σε αυτό το σημείο, αρχίστε να αυξομειώνετε τη διάρκεια της παραμονής σας έξω.

Βήμα 5

Μόλις φτάσετε στο στάδιο όπου ο σκύλος σας είναι ευχαριστημένος να τον αφήνετε για έως και μία ώρα, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα να τον αφήνετε και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Συμβουλές για το τέλος:

-Εξασκούμε τον σκύλο μας κάθε μέρα και για αρκετό χρόνο.

-Πρέπει να είμαστε ήρεμοι και όταν φεύγουμε και όταν επιστρέφουμε πίσω.

-Του δίνουμε διαδραστικά παιχνίδια για να απασχολείται με κάτι και να γυμνάζει παράλληλα και το μυαλό του.

Αν δυσκολεύεστε να εφαρμόσετε αυτά τα βήματα, να θυμάστε ότι κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε και αν δεν τα πολυκαταφέρετε, δεν πειράζει – το άγχος που σχετίζεται με τον αποχωρισμό είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα. Και μαγικό ραβδί δεν υπάρχει. Καλό είναι μάλιστα κάποιες φορές να ζητάμε και τη συμβουλή από ειδικό. Επομένως, να είστε επιεικείς και με τον εαυτό σας και με τον σκύλο σας.

Πηγή: topetmou.gr