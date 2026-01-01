2025: Η χρονιά των Labubu, του «Φραπέ» και της σοκολάτας Dubai – Τα trends που «γκρέμισαν» τα social media

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπάθησαν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην απόλυτη «τρέλα» των καταναλωτικών trends και την απόλυτη ανάγκη για άμεση ενημέρωση.

Πολλές οι viral στιγμές του 2025 – Φτιάξτε φραπέ και απολαύστε υπεύθυνα

Με την υπερβολή που μας χαρακτηρίζει ως λαό, ο χρόνος μας αποχαιρετά με πολλές viral στιγμές με εγχώριους «πρωταγωνιστές» αλλά και πολλά ερεθίσματα από τη διεθνή σκηνή που δεν μας άφησαν αδιάφορους, χαρίζοντας μας… μεγάλες στιγμές.

Με την τεχνητή νοημοσύνη να έχει «εισβάλει» για τα καλά στις ζωές μας θέσαμε το απλό και ξεκάθαρο ερώτημα σε ένα προηγμένο μοντέλο AI για τις πιο επιδραστικές στιγμές του 2025 στα social media, στην Ελλάδα.

Ιδού τι επέλεξε:

Ο Πολιτικός «Φραπές» (Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ)

Αυτή ήταν η πιο viral στιγμή της χρονιάς. Το προσωνύμιο «Φραπές» ανήκε σε κομβικό πρόσωπο (Γιώργος Ξυλούρης) που ενεπλάκη στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γιατί έγινε viral: Οι διάλογοι από τις επισυνδέσεις (παρακολουθήσεις) που βγήκαν στη δημοσιότητα ήταν βγαλμένοι από ταινία. Η λέξη «Φραπές» έγινε trend στο X (Twitter) για εβδομάδες, με τους χρήστες να φτιάχνουν άπειρα memes για το πώς ένας καφές μπορεί να «κοστίζει» εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις

Η «Υστερία» των Labubu

Αν είδες παντού μικρά, χνουδωτά τερατάκια με μεγάλα δόντια κρεμασμένα σε τσάντες, ήταν λόγω των Labubu. Το συγκεκριμένο art toy έγινε το απόλυτο viral αξεσουάρ του 2025 στην Ελλάδα, με influencers και celebrities να δημιουργούν μια πραγματική καταναλωτική μανία, η οποία ξεκίνησε από το TikTok και μεταφέρθηκε στις βιτρίνες των καταστημάτων.

Τα blind boxes (κουτιά-έκπληξη) εξαντλούνταν σε λεπτά, ενώ δημιουργήθηκε μια ολόκληρη δευτερογενής αγορά με τιμές που έφταναν τα εκατοντάδες ευρώ για σπάνιες εκδόσεις. Μάλιστα, εμφανίστηκαν και «παράνομες» απομιμήσεις, τα λεγόμενα Lafufu.

Η Σοκολάτα Dubai

Η viral σοκολάτα με γέμιση κανταΐφι και φιστίκι από το Ντουμπάι παρέμεινε στην κορυφή των προτιμήσεων. Το ελληνικό TikTok γέμισε με βίντεο από «ASMR δοκιμές» αλλά και DIY συνταγές για σπιτική εκδοχή της, καθώς η τιμή της στα ζαχαροπλαστεία έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη.

Το Reunion του «Παρά Πέντε»

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της χρονιάς στο ελληνικό X (πρώην Twitter) ήταν το reunion των πρωταγωνιστών της σειράς «Στο Παρά Πέντε». 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της, οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τη συνάντησή τους προκάλεσαν κύμα νοσταλγίας και χιλιάδες αναρτήσεις που την έκαναν το νούμερο ένα trend για μέρες.

Η Eurovision και η Klavdia

Η συμμετοχή και η πορεία της Klavdia στη Eurovision 2025 αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης. Οι αντιδράσεις για το τραγούδι, τα βίντεο από τις πρόβες και η τελική της εμφάνιση μονοπώλησαν το ενδιαφέρον, κάνοντάς την ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της χρονιάς.

ΠΗΓΗ: in.gr