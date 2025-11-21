Ρίχνει όλα τα επιτόκια της η Eurobank – Από πότε ισχύουν - Δείτε πίνακα

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας προς τους πελάτες της, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού των Βασικών Επιτοκίων της, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της στην ενότητα «Βασικά Επιτόκια», η Eurobank ανακοινώνει την μείωση του Επιτοκίου Αναφοράς από 1.18% σε 1.09% με ισχύ από 17/11/2025.

Ως εκ τούτου, τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:



Περαιτέρω, όσον αφορά:

(α) τα Βασικά Επιτόκια που προγενέστερα καθορίζονταν από την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (η πρώην ΣΚΤ) και

(β) τα TideY Βασικά Επιτόκια (για πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα από την Gordian Holdings Ltd)

για τη μεταβολή των οποίων εφαρμόζεται η μεθοδολογία μεταβολής των Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας, ενημερώνεστε ότι την πιο πάνω ημερομηνία θα μειωθούν κατά 0,09 (9 μονάδες βάσης).

Τα ανωτέρω επηρεάζουν όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες τιμολογούνται με οποιοδήποτε εκ των πιο πάνω Βασικών Επιτοκίων της Τράπεζας και τις πιστωτικές διευκολύνσεις που μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα από την πρώην ΣΚΤ και την Gordian Holdings Ltd και οι οποίες τιμολογούνται ως αναφέρεται ανωτέρω.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, τα πιο πάνω εφαρμόζονται, χωρίς επηρεασμό και τηρουμένου τυχόν κατώτατου Βασικού επιτοκιακού ορίου (floor) προνοείται σε οποιαδήποτε συμφωνία πιστωτικής διευκόλυνσής σας και/ή σε οποιαδήποτε σχετική Επιστολή Ανειλημμένης Υποχρέωσης.