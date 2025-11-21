Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΈσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας

 21.11.2025 - 16:27
Έσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας

Πιο πολλοί, κατά 30,8%, ήταν οι κάτοικοι Κύπρου οι οποίοι πραγματοποίησαν ταξίδια τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό το 2024 σχέση με το 2023, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει η Στατιστική Υπηρεσία στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2024, 543.526 κάτοικοι Κύπρου πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα ταξίδι με διανυκτέρευση εντός ή/και εκτός Κύπρου για προσωπικούς λόγους, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σύγκριση με το 2023, κατά το οποίο ταξίδεψαν συνολικά 498.026 άτομα.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στην Κύπρο κατά το 2024 αυξήθηκαν κατά 5,2%, φθάνοντας τους 164.590, σε σύγκριση με 156.510 το 2023.

Οι κάτοικοι που πραγματοποίησαν ταξίδια μόνο στο εξωτερικό ανήλθαν στους 169.525, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 6,6% σε σύγκριση με 181.428 κατοίκους που ταξίδεψαν κατά το 2023.

Παράλληλα, 209.411 άτομα ταξίδεψαν τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου κατά το 2024, καταγράφοντας αύξηση 30,8% σε σύγκριση με το έτος 2023.

Ο αριθμός των ταξιδιών εντός Κύπρου αυξήθηκε κατά 3,5%, από 1.564.359 ταξίδια που καταγράφηκαν κατά το 2023, σε 1.619.371 το 2024.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, το ποσοστό των ταξιδιών για προσωπικούς λόγους, δηλαδή, για ανάπαυση και αναψυχή, επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους, λόγους υγείας, προσκύνημα κ.λπ. αποτελούσε το 98,5% των ταξιδιών εντός Κύπρου και για επαγγελματικούς λόγους το 1,5%.

Τα ενοικιαζόμενα καταλύματα, όπως ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, κατασκηνώσεις, ξενώνες κ.λπ.,  αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 51,2% των ταξιδιών στην Κύπρο και τα μη ενοικιαζόμενα καταλύματα, δηλαδή ιδιόκτητη κατοικία, διαμονή σε συγγενείς/φίλους κ.λπ., αποτελούσαν τον κύριο τύπο διαμονής για το 48,8%.

Ο αριθμός των ταξιδιών στο εξωτερικό το 2024 ανήλθε σε 1.747.492 σε σύγκριση με 1.674.725 το 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,3%.

Ποσοστό 86,4% των ταξιδιών διενεργήθηκαν για προσωπικούς λόγους και 13,6% για επαγγελματικούς λόγους. Από τον συνολικό αριθμό των ταξιδιών στο εξωτερικό, ποσοστό 72,7% είχε ως κύριο τύπο διαμονής ενοικιαζόμενα καταλύματα, ενώ ποσοστό 27,3% είχε ως κύριο τύπο διαμονής μη ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Αύξηση δαπανών για ταξίδια εντός και εκτός Κύπρου

Οι δαπάνες για τα ταξίδια εντός Κύπρου ανήλθαν στα €300,1 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,5%, σε σύγκριση με το 2023.

Οι δαπάνες διαμονής αποτελούσαν το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών για τα ταξίδια εντός Κύπρου (37,4%), ενώ οι  δαπάνες σε τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες κατείχαν ποσοστό 35,8%. Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν ποσοστό 9,2% των συνολικών δαπανών και τα άλλα έξοδα 17,6%.

Όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι δαπάνες ανήλθαν στα €2.070,9 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με το 2023.

Οι δαπάνες σε μεταφορικά αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, με ποσοστό 34,8%, ενώ μικρότερα ποσοστά αντιστοιχούσαν σε δαπάνες για τρόφιμα και ποτά σε εστιατόρια και καφετέριες (24,2%), σε δαπάνες διαμονής (23,6%), και σε άλλα έξοδα (17,4%).

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φόνος Δημοσθένους: Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους τον εκτελεστή - Μάρτυρας φοβάται για τη ζωή του και αρνείται να καταθέσει
Το λες και τραγικό – Ασθενοφόρο «κόλλησε» στα φώτα τροχαίας – Δεν το άφηναν να περάσει λόγω… καμερών – Δείτε βίντεο
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν
«Γάρος της ημέρας» σε άλλο επίπεδο: Δείτε το παρκάρισμα που προκάλεσε έκρηξη αντιδράσεων - «Μπήκα από την πίσω πόρτα»
Πέθανε η Τασούλλα Οικονομίδου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Εδώ θα τρως από… το τραπέζι – «Ζωντανεύει» η κουζίνα μπροστά στα μάτια των επισκεπτών – Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αντιγόνη Τσιάκκα: Τα τρυφερά ποστ για τα γενέθλια της αδερφής της Μαρίας

 21.11.2025 - 16:19
Επόμενο άρθρο

Το «ευχαριστώ» του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην ΕΛΔΥΚ – Του απένειμαν τιμητική πλακέτα

 21.11.2025 - 16:36
ΠτΔ: «Πριν το τέλος του έτους συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό»

ΠτΔ: «Πριν το τέλος του έτους συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό»

Δημιουργείται η υποδομή για θετικές προοπτικές σε ό,τι αφορά την επανέναρξη των συνομιλιών, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σημείωσε ότι είναι σημαντικό το γεγονός πως συμφωνήθηκε κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με την κα Ολγκίν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πριν το τέλος του έτους θα συγκαλέσει σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Πριν το τέλος του έτους συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό»

ΠτΔ: «Πριν το τέλος του έτους συγκαλεί Εθνικό Συμβούλιο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό»

  •  21.11.2025 - 10:55
Φόνος Δημοσθένους: Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους τον εκτελεστή - Μάρτυρας φοβάται για τη ζωή του και αρνείται να καταθέσει

Φόνος Δημοσθένους: Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους τον εκτελεστή - Μάρτυρας φοβάται για τη ζωή του και αρνείται να καταθέσει

  •  21.11.2025 - 15:19
Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της

Ζελένσκι: Η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα είτε να χάσει τον βασικό της εταίρο ή την αξιοπρέπειά της

  •  21.11.2025 - 17:03
Σοκαριστική καταγγελία: Αλλοδαποί αρπάζουν γατάκια για να τα φάνε – «Εμείς τα καταναλώνουμε»

Σοκαριστική καταγγελία: Αλλοδαποί αρπάζουν γατάκια για να τα φάνε – «Εμείς τα καταναλώνουμε»

  •  21.11.2025 - 12:45
Απόπειρα απαγωγής: Ισχυρίστηκε ότι ήταν πρώην υπουργός της Ουκρανίας ο 51χρονος - Συνεχίζονται οι έρευνες

Απόπειρα απαγωγής: Ισχυρίστηκε ότι ήταν πρώην υπουργός της Ουκρανίας ο 51χρονος - Συνεχίζονται οι έρευνες

  •  21.11.2025 - 12:30
Έσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας

Έσπασαν ρεκόρ οι Κύπριοι ταξιδιώτες – «Απογείωση» 30,8% στα ταξίδια εντός κι εκτός χώρας

  •  21.11.2025 - 16:27
Αυτή είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο για το 2025 - Κέρδισε τον τίτλο της Miss Universe - Δείτε φωτογραφίες

Αυτή είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο για το 2025 - Κέρδισε τον τίτλο της Miss Universe - Δείτε φωτογραφίες

  •  21.11.2025 - 10:43
Τροποποίηση προκήρυξης από την ΚΟΠ: Τι αλλάζει σχετικά με την μη διεξαγωγή ενός αγώνα

Τροποποίηση προκήρυξης από την ΚΟΠ: Τι αλλάζει σχετικά με την μη διεξαγωγή ενός αγώνα

  •  21.11.2025 - 16:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα