Το Άλμα μπαίνει στο ευρωπαϊκό πολιτικό παιχνίδι

Στην παρέμβασή του, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης παρουσίασε το όραμα και τις βασικές θέσεις του Κινήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό. Τόνισε ότι η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει παράνομα το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλοιώνοντας συστηματικά τον χαρακτήρα των κατεχομένων περιοχών. Υπογράμμισε ότι το καθεστώς στα κατεχόμενα είναι υποτελής διοίκηση στην Τουρκία και ότι η αλλαγή συνόρων στην Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι όσο η Τουρκία διατηρεί 40.000 στρατιώτες στην κατεχόμενη Κύπρο και παραμένει απειλή για κράτος μέλος της ΕΕ, δεν μπορεί να θεωρείται συμβατή με τα κριτήρια του προγράμματος SAFE, που απαιτεί όπως τρίτες χώρες δεν συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια οποιουδήποτε κράτους μέλους.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή και τόνισε την αποφασιστικότητα του Κινήματος Άλμα να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών του EDP, στη βάση κοινών ευρωπαϊκών αξιών, του ορθολογισμού και μεταρρυθμιστικού πνεύματος, με στόχο την ευημερία των πολιτών, τη βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της Ευρώπης.