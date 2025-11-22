Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Άλμα μπαίνει στο ευρωπαϊκό πολιτικό παιχνίδι

 22.11.2025 - 15:00
Το Άλμα μπαίνει στο ευρωπαϊκό πολιτικό παιχνίδι

Ο Επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, παρέστη στο 21ο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (EDP) στο Μπιλμπάο της Ισπανίας. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, το Άλμα έγινε και επίσημα αποδεκτό ως νέο μέλος του EDP, ενώ η Νικολέττα Τσικκίνη, Γραμματέας Επαρχιακής Ομάδας Λεμεσού, εξελέγη ως μία εκ των Αντιπροέδρων του.

Στην παρέμβασή του, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης παρουσίασε το όραμα και τις βασικές θέσεις του Κινήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Κυπριακό. Τόνισε ότι η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει παράνομα το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλοιώνοντας συστηματικά τον χαρακτήρα των κατεχομένων περιοχών. Υπογράμμισε ότι το καθεστώς στα κατεχόμενα είναι υποτελής διοίκηση στην Τουρκία και ότι η αλλαγή συνόρων στην Ευρώπη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι όσο η Τουρκία διατηρεί 40.000 στρατιώτες στην κατεχόμενη Κύπρο και παραμένει απειλή για κράτος μέλος της ΕΕ, δεν μπορεί να θεωρείται συμβατή με τα κριτήρια του προγράμματος SAFE, που απαιτεί όπως τρίτες χώρες δεν συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια οποιουδήποτε κράτους μέλους.

Ολοκληρώνοντας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θερμή υποδοχή και τόνισε την αποφασιστικότητα του Κινήματος Άλμα να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών του EDP, στη βάση κοινών ευρωπαϊκών αξιών, του ορθολογισμού και μεταρρυθμιστικού πνεύματος, με στόχο την ευημερία των πολιτών, τη βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της Ευρώπης.

Σε οπτικογραφημένη δήλωσή του για τις νέες αξιολογήσεις των οίκων Fitch και Moody's για την Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζει τα απτά, θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν για όλους.

