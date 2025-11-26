Fitch: Στην κατηγορία BBB η Τράπεζα Κύπρου – Ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης

Σε ανακοίνωσή του ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει ότι «η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την βελτίωση της βαθμολογίας του κυπριακού λειτουργικού περιβάλλοντος σε ‘BBB’, η οποία αντικατοπτρίζει την εκτίμησή μας για βελτιωμένες επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές προοπτικές για τις κυπριακές τράπεζες λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ανάπτυξης, μείωσης της ανεργίας και μείωσης του χρέους του ιδιωτικού τομέα».

Η αξιολόγηση, προσθέτει, «λαμβάνει υπόψη επίσης τις συνεχείς βελτιώσεις στο πιστωτικό προφίλ της Τράπεζας Κύπρου από περαιτέρω μείωση του αποθέματος προβληματικών περιουσιακών στοιχείων από προηγούμενες χρήσεις, τις ισχυρές προοπτικές κερδοφορίας και ικανοποιητικά κεφαλαιακά αποθέματα ασφάλειας».

Σύμφωνα με τον οίκο Fitch Ratings, οι αξιολογήσεις της τράπεζας «αντικατοπτρίζουν την ισχυρή ανταγωνιστική θέση της ως μια εκ των κορυφαίων εγχώριων τραπεζών στη μικρή κυπριακή αγορά».

Οι αξιολογήσεις του, προστίθεται, «υποστηρίζονται επίσης από σταθερή χρηματοδότηση καταθέσεων, υγιή κερδοφορία, ικανοποιητική κεφαλαιοποίηση και βελτιωμένη ποιότητα περιουσιακών στοιχείων».

Ειδικότερα, ο αμερικανικός οίκος αναμένει πως η συνέχιση της ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό ανεργίας και την καλή εξέλιξη σε βασικούς τομείς της οικονομίας, θα υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις τράπεζες, την ανθεκτική ποιότητα του ενεργητικού τους και τη βιώσιμη υγιή κερδοφορία.

Αναφορικά με την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας Κύπρου, ο Fitch αναφέρει ότι αυτή έχει βελτιωθεί ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν, με τον δείκτη απομείωσης δανείων να μειώνεται στο 1,2% (pro forma για εκκρεμείς συναλλαγές απομειωμένων δανείων) και τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να υποχωρεί σε περίπου 5% στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025.

«Αναμένουμε ότι η ποιότητα του ενεργητικού της τράπεζας θα βελτιωθεί περαιτέρω, υποστηριζόμενη από ένα ευνοϊκό λειτουργικό περιβάλλον στην Κύπρο, επαρκή πρότυπα αξιολόγησης κινδύνου και πρόσθετες πωλήσεις κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων», υπογραμμίζει.

Ο οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγησή του για την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας Κύπρου αντικατοπτρίζει επίσης το γεγονός ότι σχεδόν το 50% του ενεργητικού της τράπεζας αποτελείται από μετρητά και υψηλής ποιότητας χρεόγραφα, τα οποία έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο δανείων.

Επιπλέον, ο Fitch αναφέρει πως η κερδοφορία της τράπεζας ήταν ισχυρή στο 9μηνο του 2025, με δείκτη λειτουργικών κερδών/σταθμισμένου ενεργητικού (RWA) 5,3%, υποστηριζόμενος από ισχυρά καθαρά έσοδα από τόκους και από λιγότερες απομειώσεις σε παλαιότερα προβληματικά δάνεια.

«Αναμένουμε ότι ο δείκτης θα μειωθεί τα επόμενα δύο χρόνια λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων, αλλά θα παραμείνει πάνω από 4%», υπογραμμίζει.

Αναφέρει επίσης ότι η κερδοφορία της Τράπεζας Κύπρου θα συνεχίσει να επωφελείται από ένα υποστηρικτικό οικονομικό περιβάλλον, την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας της τράπεζας που αφορά τα τέλη και την καλή απόδοση του κόστους.

Σε σχέση με τις καταθέσεις, ο αμερικανικός οίκος αναφέρει ότι η χρηματοδότηση της Τράπεζας Κύπρου υποστηρίζεται από ένα ισχυρό δίκτυο καταθέσεων στην Κύπρο και προσθέτει πως τα αποθέματα ρευστότητας είναι σταθερά ισχυρά, καθώς οι καταθέσεις υπερβαίνουν κατά πολύ τα δάνεια.

Αναφέρει πως οι περισσότερες καταθέσεις (61%) της τράπεζας προέρχονται από ιδιώτες πελάτες και το 54% καλύπτεται από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων, συμβάλλοντας στη σταθερότητα της χρηματοδότησης.

Επιπρόσθετα, αναφέροντας πως η τράπεζα διαθέτει υψηλά Κεφαλαιακά Αποθέματα Ασφαλείας, ο Fitch σημειώνει ότι ο δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της Τράπεζας Κύπρου, ύψους 20,5% στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025 (συμπεριλαμβανομένων των πλήρων καθαρών κερδών του 9μηνου 2025 μείον τα συσσωρευμένα μερίσματα) εξασφαλίζει ικανοποιητικά αποθέματα ασφαλείας έναντι των κανονιστικών απαιτήσεων και προσθέτει πως αναμένει ότι ο δείκτης θα παραμείνει κοντά στα τρέχοντα επίπεδα στα επόμενα δύο χρόνια.

Σε σχέση με τους παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της αξιολόγησης, ο Fitch αναφέρει πως οι αξιολογήσεις της Τράπεζας Κύπρου «είναι ευαίσθητες» στην περίπτωση «σημαντικής αποδυνάμωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στην Κύπρο».

«Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε πολύ βραδύτερη οικονομική ανάπτυξη από τις προβλέψεις μας, η οποία θα οδηγήσει σε επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, των κερδών ή των επιχειρηματικών ευκαιριών για τις τράπεζες», σημειώνει.

Προσθέτει ότι θα μπορούσε επίσης να υποβαθμίσει τις αξιολογήσεις εάν ο δείκτης απομείωσης δανείων αυξηθεί πέραν του 4% για παρατεταμένο χρονικό διάστημα και ο δείκτης CET1 μειωθεί κάτω από 15%.

«Μια σημαντική μείωση του δείκτη λειτουργικών κερδών/RWA κάτω από 2,5% λόγω διαρθρωτικών αδυναμιών στο επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας - ένδειξη αστάθειας στην χρηματοδότηση -, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αρνητική αξιολόγηση», προσθέτει.

Αναφορικά με τους παράγοντες που θα μπορούσαν, μεμονωμένα ή συλλογικά, να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της αξιολόγησης, ο Fitch αναφέρει ότι η αναβάθμιση της αξιολόγησης της Τράπεζας Κύπρου «είναι περιορισμένη λόγω της αξιολόγησής μας για τη βαθμολογία του λειτουργικού περιβάλλοντος στο ‘bbb’, η οποία περιορίζεται από το μικρό μέγεθος και τη δομή της κυπριακής οικονομίας».

«Βελτίωση της αξιολόγησης του λειτουργικού περιβάλλοντος θα απαιτούσε σημαντική ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, υποστηρίζοντας την ικανότητα των τραπεζών να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να βελτιώνουν τη διαφοροποίηση του κινδύνου», υπογραμμίζει.

Αναφέρει επίσης ότι μια αναβάθμιση των αξιολογήσεων θα απαιτούσε επίσης όπως ο δείκτης CET1 της Τράπεζας Κύπρου παραμείνει περίπου στο 20%, ο δείκτης απομείωσης δανείων να είναι δομικά κάτω από 2% και τα λειτουργικά κέρδη να είναι δομικά πάνω από 3,5% του RWA καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου των επιτοκίων, υποστηριζόμενα από μεγαλύτερα και πιο διαφοροποιημένα έσοδα.

Επιπλέον, μια αναβάθμιση θα απαιτούσε σταθερή χρηματοδότηση και ισχυρή διακυβέρνηση κινδύνου.

