Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚρίσιμη μέρα σήμερα: Email, μαρτυρίες και νέες αποκαλύψεις στη δίκη των δύο Ε/Κ στα κατεχόμενα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κρίσιμη μέρα σήμερα: Email, μαρτυρίες και νέες αποκαλύψεις στη δίκη των δύο Ε/Κ στα κατεχόμενα

 27.11.2025 - 09:35
Κρίσιμη μέρα σήμερα: Email, μαρτυρίες και νέες αποκαλύψεις στη δίκη των δύο Ε/Κ στα κατεχόμενα

Συνέχεια στη «δίκη» των δυο Ελληνοκυπρίων με ακρόαση μαρτύρων δόθηκε την Τετάρτη στο «επαρχιακό δικαστήριο» Τρικώμου. Οι δύο Ελληνοκύπριοι, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί παραβίασης προσωπικών δεδομένων, αναμένεται να βρεθούν και σήμερα ενώπιον του «δικαστηρίου».

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη χθεσινή διαδικασία κατέθεσαν συνολικά τέσσερις μάρτυρες της κατηγορούσας αρχής. Συγκεκριμένα, ενώπιον του «δικαστηρίου» βρέθηκαν δύο τεχνικοί υπολογιστών, οι οποίοι κατέθεσαν στοιχεία σχετικά με την ηλεκτρονική αλληλογραφία του κτηματομεσίτη, το όνομα του οποίου εμπλέκεται στην υπόθεση.

Επιπλέον, κατάθεση έδωσε ένας «αστυνομικός» αναφορικά με δύο ηλεκτρονικά μηνύματα, ενώ στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε και ένας συνεργάτης του δικηγόρου Μουράτ Μετίν Χακκί.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί σήμερα Πέμπτη. Παρόλο που η έναρξη της «δίκης» ορίστηκε αρχικά για τις 13:30, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει στις 14:15, λόγω ενδεχόμενης καθυστέρησης του μεταφραστή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Τέλος οι χρεώσεις στάθμευσης στον Πρωταρά – Ο λόγος πίσω από την ξαφνική απόφαση
Στην γειτονιά των αγγέλων ο Ανδρέας Λουκά Νικολαΐδη – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Πολυτελή αυτοκίνητα στις φλόγες – «Βλέπουν» σύνδεση με τον φόνο Δημοσθένους οι Αρχές
Πετρέλαιο θέρμανσης: «Παγετός» στις πωλήσεις εν αναμονή… χειμώνα – Τι λένε οι πρατηριούχοι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ενοχλημένη η Τουρκία από τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για την ΑΟΖ – «Δεν έχουν την εξουσία για αποφάσεις που αφορούν όλο το νησί»

 27.11.2025 - 09:29
Επόμενο άρθρο

Η στιγμή που όλοι περιμέναμε έφτασε - Το Stranger Things 5 κάνει πρεμιέρα στις οθόνες μας - Ποια επεισόδια πρέπει να δείτε πριν το φινάλε

 27.11.2025 - 09:42
Ενοχλημένη η Τουρκία από τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για την ΑΟΖ – «Δεν έχουν την εξουσία για αποφάσεις που αφορούν όλο το νησί»

Ενοχλημένη η Τουρκία από τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για την ΑΟΖ – «Δεν έχουν την εξουσία για αποφάσεις που αφορούν όλο το νησί»

Την ενόχλησή της Άγκυρας για τη συμφωνία που υπέγραψε η Κύπρος με τον Λίβανο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μετέφερε με ανακοίνωσή του το πρωί της Πέμπτης ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ενοχλημένη η Τουρκία από τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για την ΑΟΖ – «Δεν έχουν την εξουσία για αποφάσεις που αφορούν όλο το νησί»

Ενοχλημένη η Τουρκία από τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για την ΑΟΖ – «Δεν έχουν την εξουσία για αποφάσεις που αφορούν όλο το νησί»

  •  27.11.2025 - 09:29
Στο Υπουργικό η τοποθέτηση νέων γενικών διευθυντών σε Υπουργεία - Τι θα γίνει με την Άννα Αριστοτέλους

Στο Υπουργικό η τοποθέτηση νέων γενικών διευθυντών σε Υπουργεία - Τι θα γίνει με την Άννα Αριστοτέλους

  •  27.11.2025 - 09:44
Πόρισμα της ΑΑΔ: Δεν εντοπίστηκαν πράξεις διαφθοράς στις εισφορές αλλοδαπών προς τον ΔΗΣΥ

Πόρισμα της ΑΑΔ: Δεν εντοπίστηκαν πράξεις διαφθοράς στις εισφορές αλλοδαπών προς τον ΔΗΣΥ

  •  27.11.2025 - 09:17
Πετρέλαιο θέρμανσης: «Παγετός» στις πωλήσεις εν αναμονή… χειμώνα – Τι λένε οι πρατηριούχοι

Πετρέλαιο θέρμανσης: «Παγετός» στις πωλήσεις εν αναμονή… χειμώνα – Τι λένε οι πρατηριούχοι

  •  27.11.2025 - 06:53
Χτυπά την Κύπρο η ADEL: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Πότε αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας

Χτυπά την Κύπρο η ADEL: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Πότε αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας

  •  27.11.2025 - 06:34
Σκληρό παζάρι για τη φορολογία στα καπνικά: Πώς η πρόταση της ΕΕ «φουντώνει» ανησυχίες στην Κύπρο – Ορατός κίνδυνος έκρηξης λαθρεμπορίου

Σκληρό παζάρι για τη φορολογία στα καπνικά: Πώς η πρόταση της ΕΕ «φουντώνει» ανησυχίες στην Κύπρο – Ορατός κίνδυνος έκρηξης λαθρεμπορίου

  •  27.11.2025 - 06:56
Πολυτελή αυτοκίνητα στις φλόγες – «Βλέπουν» σύνδεση με τον φόνο Δημοσθένους οι Αρχές

Πολυτελή αυτοκίνητα στις φλόγες – «Βλέπουν» σύνδεση με τον φόνο Δημοσθένους οι Αρχές

  •  27.11.2025 - 07:49
Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες

  •  27.11.2025 - 09:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα