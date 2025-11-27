Ενοχλημένη η Τουρκία από τη συμφωνία της Κύπρου με τον Λίβανο για την ΑΟΖ – «Δεν έχουν την εξουσία για αποφάσεις που αφορούν όλο το νησί»

Στην ανάρτησή του στο Χ ο Οντσού Κετσελί υπενθυμίζει ότι «η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους ή ολόκληρο το νησί και δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις που αφορούν ολόκληρο το νησί».

Lübnan ile GKRY Arasında İmzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması Hakkında:



Η δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας

Σχετικά με τη Συμφωνία Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης που υπογράφηκε μεταξύ του Λιβάνου και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης:

Από το 2003, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου υπογράφει διμερείς συμφωνίες με παράκτιες χώρες της περιοχής σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών γύρω από το νησί της Κύπρου, αγνοώντας τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι αποτελούν το κυρίαρχο ισότιμο στοιχείο του νησιού της Κύπρου.

Τέλος, η Συμφωνία Οριοθέτησης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), η οποία συνήφθη μεταξύ του Λιβάνου και της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας Κύπρου το 2007 αλλά δεν έχει τεθεί σε ισχύ, υπογράφηκε εκ νέου μεταξύ των δύο χωρών χθες (26 Νοεμβρίου).

Παρόλο που η περιοχή που αποτελεί αντικείμενο της εν λόγω συμφωνίας βρίσκεται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία καταχωρίσαμε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, η χώρα μας προσεγγίζει το ζήτημα στο πλαίσιο του Κυπριακού και των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων.

Η υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας από τον Λίβανο ή άλλες παράκτιες χώρες της περιοχής με την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση αφορά στενά τα ίσα δικαιώματα και συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων στο νησί.

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση δεν εκπροσωπεί τους Τουρκοκύπριους ή ολόκληρο το νησί και δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις που αφορούν ολόκληρο το νησί.

Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, και ιδιαίτερα τις χώρες της περιοχής, να μην υποστηρίξουν αυτά τα μονομερή βήματα της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης και να μην γίνουν όργανα σε προσπάθειες σφετερισμού των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι αποτελούν τα κυρίαρχα και ισότιμα ​​στοιχεία του νησιού.

Η Τουρκία, μαζί με την ΤΔΒΚ, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων.