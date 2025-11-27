Τα μυστικά του καλοριφέρ: Πώς θα εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση με λιγότερα χρήματα

Όσο προχωράμε προς τα Χριστούγεννα, θα χρειαστεί λογικά να ανοίξουμε και το καλοριφέρ.

Οι ειδικοί εξηγούν πως το Α και το Ω για την αποτελεσματική χρήση του είναι η σωστή συντήρηση - προκειμένου το καλοριφέρ να λειτουργεί στη μέγιστη απόδοση χωρίς σημαντικές απώλειες θερμότητας.

Ένας λέβητας που δεν έχει συντηρηθεί σωστά μπορεί να χάνει μεγάλο μέρος της θερμότητας που θα έπρεπε να διοχετεύει στα σώματα, ενώ εξίσου σημαντική είναι και η τακτική εξαέρωση των καλοριφέρ, ώστε να απελευθερώνεται ο εγκλωβισμένος αέρας.

Αναμφισβήτητα σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή μόνωση του σπιτιού, που διατηρεί τη θερμότητα τον χειμώνα και τη δροσιά το καλοκαίρι.

Για σπίτια με χαμηλή μόνωση, υπάρχουν πολλές επιλογές για μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, όπως η θερμομόνωση οροφής, τα ενεργειακά κουφώματα και η εξωτερική θερμομόνωση.

Πώς να περιορίσετε τις απώλειες θερμότητας

Σε κάθε περίπτωση φροντίστε να κλείσετε τυχόν κενά με αυτοκόλλητες ταινίες, σιλικόνη ή άλλα μονωτικά υλικά για να μπλοκάρετε την είσοδο κρύου αέρα.

Αν δεν υπάρχει πρόβλημα υγρασίας, περιορίστε τον αερισμό, καθώς η κυκλοφορία αέρα μειώνει τη θερμοκρασία του χώρου, ενώ τα κλειστά παντζούρια και οι βαριές κουρτίνες λειτουργούν ως επιπλέον μονωτικά στρώματα.

Τα δύο «μυστικά» του θερμοστάτη

Ειδικοί εξηγούν πως θα πρέπει να αποφεύγουμε να κλείνουμε εντελώς τον θερμοστάτη.

«Καλύτερα να τον αφήσετε σε μία χαμηλή θερμοκρασία (π.χ. 16°C), ώστε η εσωτερική θερμοκρασία να μην πέσει υπερβολικά και να χρειαστεί να ξοδέψετε περισσότερη ενέργεια για να ζεστάνετε ξανά το σπίτι».

Την ίδια στιγμή προτείνουν να μην αφήνουμε τη θέρμανση να λειτουργεί συνεχώς: Μια λύση είναι η χρήση θερμοστάτη με χρονοπρογραμματισμό, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιεί το καλοριφέρ μισή ώρα πριν ξυπνήσετε ή επιστρέψετε σπίτι.

