Επεισόδια στη Λεμεσό: Καταζητεί δύο πρόσωπα η Αστυνομία για τα έκτροπα με οπαδούς που πιάστηκαν στα χέρια και προκάλεσαν ζημιές

 29.11.2025 - 10:25
Δυο εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν αναφορικά με τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο σωματείο του Απόλλωνα στη Λεμεσό και τα πρόσωπα καταζητούνται από τις Αρχές.

Τα επεισόδια έλαβαν χώρα αργά το βράδυ της Πέμπτης, όταν ομάδα προσώπων, μετέβησαν στο οίκημα του Σωματείου του Απόλλωνα στη Λεμεσό, όπου έριξαν κροτίδες και αυτοσχέδια εμπρηστικά αντικείμενα τύπου μολότοφ, ενώ συνεπλάκησαν με θαμώνες στο υποστατικό.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΒΙΝΤΕΟ: «Βομβαρδισμένο τοπίο» μετά τα άγρια επεισόδια στη Λεμεσό – Σε επιφυλακή οι Αρχές για τυχόν αντίποινα

Οι δράστες, οι οποίοι εκτιμάται από την Αστυνομία ότι ήταν οπαδοί της ΑΕΛ, διαπληκτίστηκαν με οπαδούς του Απόλλωνα που ήταν συγκεντρωμένοι στην οδό Μεσολογγίου. Οι συμμετέχοντες στα επεισόδια διέφυγαν προτού η αστυνομία φθάσει στη σκηνή, αφού προκάλεσαν ζημιές σε δώδεκα οχήματα και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.

Κατά την απομάκρυνσή τους από το σημείο οπαδοί προκάλεσαν ζημιές σε συνολικά 11 οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο δρόμο. Ακόμη, ένας οδηγός κατήγγειλε ότι άγνωστοι έριξαν πυροσβεστήρα στο όχημά του, θρυμματίζοντας τον πίσω ανεμοθώρακα.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.

Η Αστυνομία διερευνά τα αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Artem Fomichov, 28 ετών, από την Ουκρανία.

