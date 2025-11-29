Επεισόδια στη Λεμεσό: Καταζητεί δύο πρόσωπα η Αστυνομία για τα έκτροπα με οπαδούς που πιάστηκαν στα χέρια και προκάλεσαν ζημιές

Τα επεισόδια έλαβαν χώρα αργά το βράδυ της Πέμπτης, όταν ομάδα προσώπων, μετέβησαν στο οίκημα του Σωματείου του Απόλλωνα στη Λεμεσό, όπου έριξαν κροτίδες και αυτοσχέδια εμπρηστικά αντικείμενα τύπου μολότοφ, ενώ συνεπλάκησαν με θαμώνες στο υποστατικό.

Οι δράστες, οι οποίοι εκτιμάται από την Αστυνομία ότι ήταν οπαδοί της ΑΕΛ, διαπληκτίστηκαν με οπαδούς του Απόλλωνα που ήταν συγκεντρωμένοι στην οδό Μεσολογγίου. Οι συμμετέχοντες στα επεισόδια διέφυγαν προτού η αστυνομία φθάσει στη σκηνή, αφού προκάλεσαν ζημιές σε δώδεκα οχήματα και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων.

Κατά την απομάκρυνσή τους από το σημείο οπαδοί προκάλεσαν ζημιές σε συνολικά 11 οχήματα που ήταν σταθμευμένα στο δρόμο. Ακόμη, ένας οδηγός κατήγγειλε ότι άγνωστοι έριξαν πυροσβεστήρα στο όχημά του, θρυμματίζοντας τον πίσω ανεμοθώρακα.

Οι εξετάσεις της Αστυνομίας συνεχίζονται.