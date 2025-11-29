Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ό,τι πρέπει για το Σαββατοκύριακο - Γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας προσφέρει brunch με... άρωμα Ιταλίας - Δείτε φωτογραφίες

 29.11.2025 - 10:40
Ό,τι πρέπει για το Σαββατοκύριακο - Γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας προσφέρει brunch με... άρωμα Ιταλίας - Δείτε φωτογραφίες

Τα πρωινά του Σαββατοκύριακου είναι φτιαγμένα για χαλάρωση και απολαυστικές στιγμές με ανθρώπους που αγαπάμε.

Στο Pinolo, το νέο brunch μενού που σερβίρεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, ξυπνά την όρεξη και εντυπωσιάζει με πρωτότυπες γεύσεις και ιταλικές πινελιές.

Το γαστρονομικό ταξίδι ξεκινά με το άρωμα της φρεσκοψημένης focaccia, που σε καλεί να γευτείς τα αφράτα focaccia sandwiches. Η κλασική επιλογή με μοτσαρέλα, ντομάτα και πέστο φέρνει στο τραπέζι την αυθεντικότητα της ιταλικής κουζίνας, ενώ η πιο ιδιαίτερη εκδοχή με μπουράτα, μορταδέλα και καβουρδισμένα φιστίκια Αιγίνης προσφέρει έναν συναρπαστικό συνδυασμό που απογειώνει κάθε μπουκιά.

Στη συνέχεια, τα αγαπημένα eggs benedict αποκτούν νέα διάσταση μέσα από πρωτότυπα toppings που χαρίζουν τέλεια ισορροπία γεύσεων – και για όσους θέλουν κάτι εντελώς διαφορετικό, η πίτσα με ζύμη 48ωρης ωρίμανσης, εμπλουτισμένη με τηγανητά αυγά και αβοκάντο, αποτελεί ένα αναπάντεχο, αλλά εξαιρετικά νόστιμο twist!

Και φυσικά, το φινάλε ανήκει στα γλυκά! Τα focaccia rolls – αφράτα ρολάκια κανέλας – έρχονται σε δύο δελεαστικές παραλλαγές: με λευκή σοκολάτα και καβουρδισμένα φουντούκια ή με πραλίνα φιστικιού Αιγίνης. Μαλακά και αρωματικά, είναι η ιδανική συντροφιά για τον πρωινό καφέ και ένας τέλειος επίλογος σε ένα brunch που μένει αξέχαστο!

Στο Pinolo, το Σαββατοκύριακο μετατρέπεται σε μια μικρή γιορτή γεύσεων και απολαύσεων! Ένα τραπέζι, καλή παρέα και διάθεση για νέες δοκιμές – είναι ό,τι χρειάζεσαι!

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: checkincyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

