Βίντεο: Τι ισχύει τελικά με τις προμήθειες από τα εξώδικα; Η απάντηση της Αστυνομίας - Τι πληρώνει πραγματικά το κράτος στην εταιρεία
02.12.2025 - 12:59
Η Αστυνομία παίρνει ξεκάθαρη θέση μετά τις αναφορές που ακούστηκαν στη Βουλή περί δήθεν προμήθειας της διαχειρίστριας εταιρείας του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης από τα εξώδικα. Όπως ανέφερε ο Βοηθός Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Χάρης Ευριπίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», ο ισχυρισμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
«Δεν ισχύει. Δεν ξέρω τι ακριβώς ειπώθηκε στη Βουλή, αλλά το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι η εταιρεία πληρώνεται με διαφορετικό τρόπο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ευριπίδου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πληρωμή της εταιρείας βασίζεται αποκλειστικά στις ώρες εργασίας που προσφέρει το προσωπικό της. Η συμφωνία προβλέπει ελάχιστο αριθμό ωρών, αλλά επιτρέπει, εφόσον χρειαστεί, την παροχή πρόσθετης εργασίας, η οποία και αμείβεται αναλόγως.
Αναφερόμενος στο κονδύλι των 3 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε, εξήγησε ότι το ποσό καλύπτει επιπρόσθετα έργα τα οποία υλοποιήθηκαν μέσα στη χρονιά. Μερικά από αυτά, μάλιστα, σχετίζονται με αλλαγές που προέκυψαν μετά από αποφάσεις της Βουλής, όπως η πρόνοια για την τρίτη παράβαση. «Διαψεύδω κατηγορηματικά το θέμα της προμήθειας από τα εξώδικα», τόνισε ο κ. Ευριπίδου, κλείνοντας το ζήτημα.
