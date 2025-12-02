Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αυτή αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα ως αναπληρώτρια Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών

 02.12.2025 - 13:12
Σε προκήρυξη θέσης για Διευθυντή των Φυλακών θα προχωρήσει σύντομα το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, καθήκοντα αναμένεται να αναλάβει η Ανώτερη Λειτουργός κ. Μαρία Σιαλή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: ΕΚΤΑΚΤΟ: Παραιτήθηκε ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Κωνσταντινίδης, δεν επιθυμούσε να διεκδικήσει τη θέση του Διευθυντή των Φυλακών.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπ. Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημερώνει ότι ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Φυλακών έχει υποβάλει σήμερα, 2 Δεκεμβρίου 2025, την παραίτησή του από τη συγκεκριμένη θέση για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους.

Ο κ. Κωνσταντινίδης προτίθεται να αναλάβει νομικά καθήκοντα που θα του ανατεθούν από την Αστυνομία Κύπρου, και τα οποία άπτονται Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έχοντας υπόψη την κενωθείσα πλέον θέση του Διευθυντή Τμήματος Φυλακών, προχώρησε με σχετική πρόταση προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για προκήρυξη της συγκεκριμένης μόνιμης θέσης βάσει των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων.

Μέχρι την πλήρωση της θέσης και μετά από σύσταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποφάσισε τον αναπληρωτικό διορισμό της κας Μαρίας Σιαλή στη θέση του Διευθυντή Τμήματος Φυλακών.

