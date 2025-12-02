Ecommbx
ΑρχικήLifestyleΣτη φυλακή η Δήμητρα Ματσούκα - Οι λόγοι που κρίθηκε ένοχη και οι κατηγορίες
LIFESTYLE

Στη φυλακή η Δήμητρα Ματσούκα - Οι λόγοι που κρίθηκε ένοχη και οι κατηγορίες

 02.12.2025 - 16:46
Στη φυλακή η Δήμητρα Ματσούκα - Οι λόγοι που κρίθηκε ένοχη και οι κατηγορίες

Ποινή φυλάκισης 8 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο στη γνωστή ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα, καθώς κρίθηκε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η Δήμητρα Ματσούκα επέλεξε να μην καθίσει στο εδώλιο αλλά να εκπροσωπηθεί από το συνήγορό της, ο οποίος μετέφερε στο δικαστήριο τους ισχυρισμούς της.

«Όλες οι παραβάσεις της κ. Ματσούκα είναι διοικητικές παραβάσεις που έχουν πληρωθεί. Της έχουν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα. Δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε έχει καταγραφεί να θέτει κάποιον σε κίνδυνο», τόνισε ο συνήγορος της ηθοποιού, Αλέξης Στεφανάκης, ο οποίος ζήτησε να μην αποδοθεί στην εντολέα του το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια, «καθώς αυτή (η άδεια) βρισκόταν στην τροχαία». Όπως υπογράμμισε ο συνήγορος, η ηθοποιός είχε ήδη πληρώσει το σχετικό πρόστιμο και ετοιμαζόταν να πάρει το δίπλωμά της πίσω.

Το δικαστήριο, τελικά, υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για ενοχή, με τον εισαγγελικό λειτουργό να σημειώνει στην αγόρευσή του πως 

Το δικαστήριο, τελικά, υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για ενοχή, με τον εισαγγελικό λειτουργό να σημειώνει στην αγόρευσή του πως η κατηγορούμενη οδηγούσε υπό την επήρεια «ήπιας μέθης».

Ο εισαγγελέας πρόσθεσε πως η ηθοποιός είχε υπερβεί και το όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ηθοποιός εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 97 χλμ. την ώρα σε δρόμο με όριο τα 50, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, καθώς της είχαν αφαιρεθεί το προηγούμενο διάστημα.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, η ηθοποιός βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ, με τις μετρήσεις να υπερβαίνουν το νόμιμο όριο.

Το δικαστήριο αναγνώρισε στη Δήμητρα Ματσούκα το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

