Κακοκαιρία BYRON: Χαλασμός Κυρίου στα Κατεχόμενα – Πλημμύρισαν υποστατικά και οχήματα επιπλέουν σε δρόμους-ποτάμια – Φωτογραφίες

Αυτή τη φορά τα προβλήματα εμφανίστηκαν και στην Λευκωσία και την Κερύνεια τα οποία προέκυψαν από τις έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς σημειώθηκαν πλημμύρες από υπερχειλισμένα ρέματα, κατολισθήσεις σε δρόμους ενώ πλημμύρισαν υποστατικά και οχήματα.

Σημειώνεται ότι το φράγμα στο Κιόνελι, το οποίο ήταν άδειο για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπερχείλισε.

Φωτογραφίες κάνουν το γύρο του διαδικτύου στη σελίδα του facebook «καιρόφιλοι» και δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής αφού βλέπουμε πλημμυρισμένα οχήματα και οχήματα να επιπλέουν στα δρόμια-ποτάμια που δημιουργήθηκαν στην περιοχή.

Δείτε φωτογραφίες:

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, η «πολιτική προστασία» σε συντονισμό με τις «δημοτικές αρχές» και τις «πυροσβεστικές δυνάμεις», διέσωσαν πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους και πραγματοποίησαν εκκενώσεις κτιρίων που κινδύνευαν από πλημμύρες.

Εξάλλου σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε ότι είχε σήμερα συνάντηση με τους «δημάρχους» περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία στην παρουσία «αξιωματούχων» της «μετεωρολογικής υπηρεσίας» και της «αστυνομίας», της «πολιτικής προστασίας».

«Οι ομάδες από χθες το βράδυ υπερβαίνουν το μέτρο των δυνάμεων τους», αναφέρει.

Στο «κρατικό νοσοκομείο» πάρθηκαν μέτρα για να αντιμετωπιστούν περιστατικά, αναφέρει ο κ. Έρχιουρμαν και καλεί τον κόσμο να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των «αρμοδίων» προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της συντεχνίας εκπαιδευτικών KTOEÖS, Σελμά Εϊλέμ εκφράζει την έντονη της αντίδραση στην απόφαση του «υπουργείου παιδείας» να παραμείνουν ανοικτά τα σχολεία και κατηγορεί την «κυβέρνηση» λέγοντας ότι «αν είχατε τιμή δεν θα προκαλούσατε περισσότερο κακό στους πολίτες, παραιτηθείτε αμέσως».

Κατηγορεί ακόμα το «υπουργείο» ότι δεν προέβη στην λήψη αναγκαίων μέτρων προστασίας των μαθητών και εκπαιδευτικών» ενώ αναφορά γίνεται σε σχολείο που η πρόσβαση σε αυτά είναι δύσκολη και επικίνδυνη.

Σε ανακοίνωσή της «πρωθυπουργίας» αναφέρεται ότι η «επιτροπή καταστροφών και εκτάκτων αναγκών» του «πρωθυπουργικού γραφείου» από το βράδυ βρίσκεται σε συντονισμό με τις «αρμόδιες υπηρεσίες» ενώ λόγω των έντονων φαινομένων και των καταστροφών η επιτροπή συνήλθε για να αξιολογήσει την κατάσταση περισσότερες από μια φορά.

Σε δηλώσεις του ο «υπουργός μεταφορών» Ερχάν Αρικλί είπε ότι αναβλήθηκε η σημερινή συνεδρία της «βουλής» λόγω των καιρικών φαινομένων σημειώνοντας ότι το «υπουργείο» θα παρουσιάσει την κατάσταση και τις καταστροφές που προκλήθηκαν κατά την αυριανή συνεδρία του «υπουργικού συμβουλίου» ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αν συνεχιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα να κηρυχθεί κατάσταση συναγερμού.

Σε δηλώσεις του στο παράνομο ΤΑΚ, ο «δήμαρχος» του κατεχόμενου Κιόνελι Χουσεΐν Αμτζάογλου ανέφερε ότι, συνήλθε η «επιτροπή κρίσεων» του «δήμου» και ότι όσοι επηρεάστηκαν από τα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρισε το υποστατικό/σπίτι τους μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία και φοιτητικές εστίες.

Ανάφερε ότι πλημμύρισαν δρόμοι και υποστατικά ενώ η «πολιτική προστασία» επενέβη σε πολλά περιστατικά για απομάκρυνση πολιτών από τα υποστατικά τους.

Σε ορισμένες κατεχόμενες περιοχές, η καταγεγραμμένη ποσότητα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο ξεπέρασε τα 200mm.