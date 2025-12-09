Ο Γενικός Ελεγκτής με περούκα και γυαλιά σε λεωφορείο – Δείτε την viral φωτογραφία – Πώς απαντά η Ελεγκτική Υπηρεσία

Όπως φαίνεται, ο επικεφαλής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποφάσισε να κάνει ο ίδιος έλεγχο στις δημόσιες μεταφορές — και το έκανε με τρόπο που θυμίζει περισσότερο κινηματογραφική σκηνή.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, η εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ επιβεβαίωσε ότι η αποστολή ήταν απόλυτα στοχευμένη και μέρος μιας ευρύτερης επιτόπιας έρευνας:

«Είχαμε βγει όλοι οι συνάδελφοί στους δρόμους κύριε Χριστοδούλου, συντονισμένα υπήρχε πρόγραμμα, υπήρχαν διαδρομές οι οποίες ακολουθήσαμε, θέλαμε να δούμε, να διαπιστώσουμε και να βιώσουμε την εμπειρία των πολιτών από τη χρήση των λεωφορείων».

Από την διαδικασία αυτή δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και ο Γενικός Ελεγκτής ο οποίος θέλησε ο ίδιος να λάβει μέρος τον επιτόπιο αυτό έλεγχο.

«Ήθελε ο ίδιος να λάβει μέρος στον επιτόπιο αυτό έλεγχο, προκειμένου ο ίδιος να διαπιστώσει το πώς βιώνουν οι συμπολίτες μας τις μετακινήσεις τους με τα λεωφορεία για να έχουμε να αποτυπώσουμε την πραγματική εικόνα και με στόχο εννοείται τη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων μεταφορών.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η κ. Μιχαήλ, η Υπηρεσία έχει ήδη συγκεντρώσει σημαντικά ευρήματα, τα οποία θα παρουσιαστούν σύντομα σε ειδική έκθεση.