VIDEO: «Χαλασμός Κυρίου» σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση - Πώς θα υποδεχτούμε το 2026
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: «Χαλασμός Κυρίου» σε διάφορες περιοχές της Κύπρου - Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση - Πώς θα υποδεχτούμε το 2026

 31.12.2025 - 07:28
Σε ισχύ τέθηκε νέα Κίτρινη Προειδοποίηση από τις 10:00 το βράδυ της Τρίτης 30/12 μέχρι τις 10:00 το βράδυ της Τετάρτης 31/12, λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους – Πότε τίθεται σε ισχύ

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, αναμένεται συνδυασμός βροχών, μεμονωμένων καταιγίδων και πολύ ισχυρών τοπικά έως σφοδρών ανέμων έντασης 6 με 7 μποφόρ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα παράλια και τις ορεινές περιοχές του νησιού.

Σε περίπτωση καταιγίδας δεν αποκλείεται και η πτώση χαλαζιού, ενώ η συνολική βροχόπτωση εκτιμάται ότι τοπικά θα ξεπεράσει τα 55 χιλιοστά εντός 24ώρου.

Δείτε βίντεο που αναρτήθηκαν στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου»:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού

Χαμηλή πίεση και ενισχυμένο πεδίο ανέμων επηρεάζουν το νησί μέχρι και την Πέμπτη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και στα παράλια παροδικά μέχρι σφοδροί, 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα δυτικά παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 13 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Πρωτοχρονιά, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές οι οποίες θα επηρεάζουν κυρίως το δυτικό μισό του νησιού, έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους και τοπικά στα ψηλότερα ορεινά, αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ωστόσο την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Το Σάββατο αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Το 2025 αποτέλεσε κομβική χρονιά για το Κυπριακό, καθώς διαμορφώθηκαν νέα δεδομένα που, έστω και συγκρατημένα, αναζωογονούν τον διάλογο και επανέφεραν τη συζήτηση για επανέναρξη των συνομιλιών. Αν και η συνολική λύση παραμένει μακριά, η χρονιά προσέφερε ευκαιρίες αλλά και σοβαρές προκλήσεις, μέσα από πολιτικές, διπλωματικές και θεσμικές εξελίξεις.

