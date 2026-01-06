«Λαμπάδιασε» όχημα στην Αγία Νάπα – Καταστράφηκε ολοσχερώς – Εκτεταμένες ζημιές και σε πολυκατοικία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στις φλόγες τυλίχθηκε όχημα στη Λευκωσία – Καταστράφηκε το μπροστινό μέρος – Τι ισχυρίστηκε ο ιδιοκτήτης
Τη φωτιά κατέσβησε ο ιδιοκτήτης και άλλοι περίοικοι.
Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.
Από εξετάσεις που έγιναν από Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, αφού η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στη μίζα της μηχανής του οχήματος.
Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας διερευνά το περιστατικό.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Στις 15:57 υπήρξε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε εμπορικό όχημα σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην Αγία Νάπα.
Από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές και επηρεάστηκε επίσης η ξύλινη περίφραξη της πολυκατοικίας.
Από τον καπνό και την θερμότητα ζημιές έπαθε και η βαφή εξωτερικά της πολυκατοικίας.
Ανταποκρίθηκαν δύο Πυροσβεστικά οχήματα.
Θα ακολουθήσει διερεύνηση για τα αίτια.