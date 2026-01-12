Ecommbx
Η παραίτηση έγινε, η επίθεση συνεχίζεται: Μήπως το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ η λύση; Ποιο είναι τελικά το πρόβλημα στην πολιτική μας;
ΠΑΡΑ-THEMA

Η παραίτηση έγινε, η επίθεση συνεχίζεται: Μήπως το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ η λύση; Ποιο είναι τελικά το πρόβλημα στην πολιτική μας;

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 12.01.2026 - 10:37
Η παραίτηση έγινε, η επίθεση συνεχίζεται: Μήπως το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ η λύση; Ποιο είναι τελικά το πρόβλημα στην πολιτική μας;

Ο σάλος που προκάλεσε το επίμαχο βίντεο άνοιξε έναν νέο κύκλο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως έναν πόλεμο φθοράς προς την κυβέρνηση, εστιάζοντας κυρίως στα πρόσωπα που αναφέρονται και πρωταγωνιστούν στο περιεχόμενό του.

Σε αυτό το κλίμα, τρεις ημέρες αργότερα, η Πρώτη Κυρία ανακοίνωσε την παραίτησή της από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, επιχειρώντας, όπως δήλωσε, να πάψει ο θεσμός να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για επιθέσεις και αμφισβητήσεις. Σήμερα, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανακοίνωσε την παραίτηση του αναφέροντας ότι , δεν θα επιτρέψει η παρουσία του στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Κι όμως, παρά την παραίτηση, οι πολιτικοί «βομβαρδισμοί» όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά συνεχίστηκαν με την ίδια ένταση.

Κι όμως, παρά την παραίτηση, οι πολιτικοί «βομβαρδισμοί» όχι μόνο δεν σταμάτησαν, αλλά συνεχίστηκαν με την ίδια ένταση. Και εδώ γεννιέται το εύλογο ερώτημα: ποιο είναι τελικά το πραγματικό ζητούμενο; Πριν από την παραίτηση οποιουδήποτε δέχεται επίθεση, η κριτική είναι ότι «πρέπει να παραιτηθεί». Μετά την παραίτηση, η κριτική μετατοπίζεται στο ότι «η παραίτηση δεν λύνει το πρόβλημα». Αν δεν το λύνει, τότε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα; Και γιατί αυτό δεν διατυπώνεται ξεκάθαρα;

Η κριτική είναι αναγκαία και θεμελιώδης σε μια δημοκρατία.

Η κριτική είναι αναγκαία και θεμελιώδης σε μια δημοκρατία. Είναι όμως χρήσιμη μόνο όταν είναι ουσιαστική, τεκμηριωμένη και συνοδεύεται από προτάσεις. Όταν μετατρέπεται σε μόνιμη ρητορική επίθεση, ανεξαρτήτως πράξεων ή αποφάσεων, τότε παύει να λειτουργεί ως έλεγχος και γίνεται αυτοσκοπός. Αν ό,τι κι αν κάνει ο «άλλος» θεωρείται εκ των προτέρων λάθος, τότε δεν μιλάμε για αναζήτηση λύσεων, αλλά για μια ατέρμονη πολιτική σύγκρουση εντυπώσεων.

Και ας είμαστε ειλικρινείς: αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη σημερινή κυβέρνηση.

Και ας είμαστε ειλικρινείς: αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη σημερινή κυβέρνηση. Το έχουμε δει να επαναλαμβάνεται διαχρονικά, είτε κυβερνούσε η Δεξιά, είτε η Αριστερά, είτε το Κέντρο. Όποια κι αν ήταν η κυβέρνηση, όσα σκάνδαλα ή αμαρτίες κι αν υπήρχαν, οι πολιτικοί αντίπαλοι σπάνια πρότειναν λύσεις. Το μοτίβο ήταν σχεδόν πάντα το ίδιο: καταγγελίες, υψηλοί τόνοι, ηθική υπεροχή και ρητορικές επιθέσεις, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο κόσμος το βλέπει αυτό και αγανακτεί. Όχι μόνο (και ίσως όχι τόσο) από τα σκάνδαλα, γιατί γνωρίζει ότι κανείς δεν είναι αναμάρτητος. Αγανακτεί επειδή δεν βλέπει λύσεις. Βλέπει έναν πολιτικό διάλογο που εξαντλείται σε αλληλοκατηγορίες, χωρίς να οδηγεί σε θεσμικές αλλαγές που να θωρακίζουν πραγματικά το κράτος.

Αν λοιπόν η λύση είναι η διαφάνεια (και όλοι δηλώνουν ότι αυτό επιδιώκουν) τότε ας γίνει επιτέλους πράξη. Ας καθίσουν τα κόμματα στη Βουλή στο ίδιο τραπέζι και ας ψηφίσουν ουσιαστικούς νόμους για διαφάνεια για όλα, όχι μόνο για ό,τι συμφέρει την εκάστοτε πολιτική συγκυρία. Ας βρεθεί το νομικό πλαίσιο, το «παραθυράκι» αν θέλετε, ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να είναι συνταγματικά θωρακισμένες και να μην μπορούν να αναπέμπονται από οποιονδήποτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως αντισυνταγματικές ή με άλλες προφάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Οι αντιδράσεις των κομμάτων μετά την αποχώρηση της Πρώτης Κυρίας από τον Ανεξάρτητο Φορέα - Βίντεο

Αν όντως ο στόχος είναι το συμφέρον του λαού και όχι η πολιτική εκμετάλλευση της στιγμής, τότε υπάρχουν τρόποι να θεσπιστούν κανόνες που να διασφαλίζουν διαφάνεια χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του κράτους. Αυτό όμως απαιτεί πολιτική βούληση, συνεργασία και σοβαρότητα, όχι μόνο καταγγελίες.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, η δημοκρατία δεν κρίνεται από το ποιος φωνάζει πιο δυνατά, αλλά από το ποιος μπορεί να δώσει λύσεις.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, η δημοκρατία δεν κρίνεται από το ποιος φωνάζει πιο δυνατά, αλλά από το ποιος μπορεί να δώσει λύσεις. Και αυτό είναι που, δυστυχώς, λείπει εδώ και χρόνια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΠτΔ: «Πρώτη σκέψη η πλήρης κατάργηση του Φορέα» - Η πρώτη αντίδραση για παραίτηση Χαραλάμπους

ΠτΔ: «Πρώτη σκέψη η πλήρης κατάργηση του Φορέα» - Η πρώτη αντίδραση για παραίτηση Χαραλάμπους

Σε δηλώσεις για το επίμαχο βίντεο και την παραίτηση Χαραλάμπους προέβη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προερχόμενος για την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου της πρώτης οικιστικής μονάδας προσιτού ενοικίου στη Λεμεσό

