«Χιόνισε» προβλήματα: Έκλεισε και το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης λόγω παγετού, ποια άλλα έχουν προβλήματα

Due to the adverse weather conditions, and similarly to several airports in Central Europe, a temporary airport closure has been implemented at Budapest Ferenc Liszt International Airport, due to the increased safety risks caused by black ice and extreme icing. For safety… pic.twitter.com/bRza4uM0x8 — Budapest Airport (@budairport) January 13, 2026



Αεροδρόμια στην Πράγα, τη Βιέννη και την Μπρατισλάβα επηρεάστηκαν επίσης από τις καιρικές συνθήκες.

Το αεροδρόμιο της Βιέννης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να επαναλάβει τη λειτουργία του από τις 11:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας).

Οι αναχωρήσεις πτήσεων θα επαναληφθούν από τις 11:00 τοπική ώρα, με τις αφίξεις να επαναλαμβάνονται από το μεσημέρι τοπική ώρα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας στο Reuters.

Νωρίτερα σήμερα, ένα παχύ στρώμα πάγου είχε σχηματιστεί στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, αναγκάζοντας το αεροδρόμιο να εκτρέψει πτήσεις προς άλλα αεροδρόμια.