«Χιόνισε» προβλήματα: Έκλεισε και το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης λόγω παγετού, ποια άλλα έχουν προβλήματα
ΔΙΕΘΝΗ

«Χιόνισε» προβλήματα: Έκλεισε και το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης λόγω παγετού, ποια άλλα έχουν προβλήματα

 13.01.2026 - 13:18
«Χιόνισε» προβλήματα: Έκλεισε και το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης λόγω παγετού, ποια άλλα έχουν προβλήματα

Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης έκλεισε προσωρινά λόγω υαλόπαγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου, ανέφερε σήμερα το αεροδρόμιο στη σελίδα του στο Facebook.


Αεροδρόμια στην Πράγα, τη Βιέννη και την Μπρατισλάβα επηρεάστηκαν επίσης από τις καιρικές συνθήκες.

Το αεροδρόμιο της Βιέννης ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να επαναλάβει τη λειτουργία του από τις 11:00 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδας).

Οι αναχωρήσεις πτήσεων θα επαναληφθούν από τις 11:00 τοπική ώρα, με τις αφίξεις να επαναλαμβάνονται από το μεσημέρι τοπική ώρα, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας στο Reuters.

Νωρίτερα σήμερα, ένα παχύ στρώμα πάγου είχε σχηματιστεί στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, αναγκάζοντας το αεροδρόμιο να εκτρέψει πτήσεις προς άλλα αεροδρόμια.

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Υπό έρευνα βρίσκεται καταγγελία μητέρας για τραυματισμό του 14μηνου παιδιού της σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο.

