Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΘύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας ανήλικη σε στάση λεωφορείου στην Πετρούπολη
ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας ανήλικη σε στάση λεωφορείου στην Πετρούπολη

 13.01.2026 - 21:53
Θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας ανήλικη σε στάση λεωφορείου στην Πετρούπολη

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια 13χρονη το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πετρούπολη που παραλίγο να πέσει θύμα βιασμού από έναν 31χρονο Αιγύπτιο.

Όλα ξεκίνησαν στις 14:30 περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας. Η ανήλικη βρισκόταν στο τέρμα της γραμμής των λεωφορείων, στη στάση της οδού Μετεώρων, όταν ξαφνικά της επιτέθηκε ένας 31χρονος, ο οποίος τη θώπευσε και την έριξε στο έδαφος με σκοπό να διαπράξει γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Για καλή της τύχη εκείνη τη στιγμή πέρασε ένας διερχόμενος από το σημείο, ο οποίος έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα ο δράστης να τρομάξει και να τραπεί σε φυγή, αφού πρώτα αφαίρεσε το κινητό της ανήλικης.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν λίγο πριν από τις τρεις το μεσημέρι τον δράστη στην ευρύτερη περιοχή, τον οποίον ακινητοποίησαν και συνέλαβαν.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για απόπειρα βιασμού και ληστείας ανήλικης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ξαφνικά ο Σολωμός Ζαννέτου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Δείτε φωτογραφία
Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €11.300.000
Θύμα απόπειρας βιασμού και ληστείας ανήλικη σε στάση λεωφορείου στην Πετρούπολη
Εν κινήσει… «υπνοδωμάτιο» σε δρόμο της Λεμεσού – Με μαξιλάρι ένα… σακί – Δείτε βίντεο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΥΠΕΞ: Αποτρέπει τους Κύπριους πολίτες να επισκεφθούν το Ιράν - «Εγκαταλείψτε άμεσα την χώρα - Αποφυγή όλων των ταξιδιών»

 13.01.2026 - 21:26
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €11.300.000

 13.01.2026 - 21:56
Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

Την όπως-όπως αποχώρηση της κινεζικής κοινοπραξίας από το εργοτάξιο του τερματικού στο Βασιλικό και κατασκευαστικά έργα στο… περίπου, φανερώνει η μελέτη των Γάλλων εμπειρογνωμόνων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

Βασιλικό: Στο… περίπου τα έργα και χωρίς αξιολόγηση κινδύνου - Καμία καταγραφή εξοπλισμού - Σκανδαλώδεις αποκαλύψεις

  •  13.01.2026 - 20:50
Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

Απίστευτη καταγγελία: Τραυματισμός βρέφους σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο - Τι διαπίστωσαν οι γιατροί

  •  13.01.2026 - 12:10
ΥΠΕΞ: Αποτρέπει τους Κύπριους πολίτες να επισκεφθούν το Ιράν - «Εγκαταλείψτε άμεσα την χώρα - Αποφυγή όλων των ταξιδιών»

ΥΠΕΞ: Αποτρέπει τους Κύπριους πολίτες να επισκεφθούν το Ιράν - «Εγκαταλείψτε άμεσα την χώρα - Αποφυγή όλων των ταξιδιών»

  •  13.01.2026 - 21:26
Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

Α. Δημητρίου: «Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων έχουν προβεί σε δωρεές αποτελεί ποινικό αδίκημα» - «Ορθά έπραξε ο Χαραλάμπους, καθώς δείχνει ότι κάποιος αναλαμβάνει ευθύνη, έστω και σε ηθικό ή πολιτικό επίπεδο»

  •  13.01.2026 - 09:41
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €11.300.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €11.300.000

  •  13.01.2026 - 21:56
Ορίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου 47χρονου επιχειρηματία

Ορίστηκε στις 2 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου 47χρονου επιχειρηματία

  •  13.01.2026 - 17:21
Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μαγευτικό τοπίο: Χιόνια στο Τρόοδος - Έντονες βροχές και ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  •  13.01.2026 - 19:49
Αρχίζουν οι χοροί στη Λεμεσό - Η πρώτη καρναβαλίστικη εκδήλωση την Κυριακή - Επίδειξη κουστουμιών και μαζορέττες

Αρχίζουν οι χοροί στη Λεμεσό - Η πρώτη καρναβαλίστικη εκδήλωση την Κυριακή - Επίδειξη κουστουμιών και μαζορέττες

  •  13.01.2026 - 14:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα