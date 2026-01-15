Επ. Μεταφορών: Διαβεβαιώσεις ότι τα έργα στην Τσερίου θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Μαρτίου

Η Επιτροπή, η οποία συνήλθε για πρώτη φορά υπό την προεδρία, του Αλέκου Τρυφωνίδη, Βουλευτή της ΔΗΠΑ-Συνεργασία (μετά την υπουργοποίηση του Μαρίνου Μουσιούττα), συζήτησε για τις επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό ως αποτέλεσμα των οδικών έργων που πραγματοποιούνται για σκοπούς ανάπλασης της λεωφόρου Τσερίου και των κάθετων δρόμων επί αυτής, τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται και την ταλαιπωρία των πολιτών.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε ότι συζήτησαν το θέμα που ενέγραψε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ σε σχέση με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν για την ολοκλήρωση του δρόμου στη Λεωφόρο Τσερίου.

«Έχουμε πάρει σήμερα κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι ο δρόμος αυτός μαζί με τους άλλους δρόμους οι οποίοι καταλήγουν στη λεωφόρο Τσερίου θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του Μάρτη. Έχουμε προειδοποιήσει ότι αρχές του Απρίλη θα είναι ξανά στην ημερήσια διάταξη το θέμα της Τσερίου με στόχο να ασκήσουμε έλεγχο, να επιβεβαιώσουμε ότι οι υποσχέσεις και των εργολάβων και των δημοσίων έργων και όσων εμπλέκονται θα υλοποιηθούν. Οι κάτοικοι της περιοχής, οι μαγαζάτορες, οι άνθρωποι που έχουν επιχειρήσει στην περιοχή έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και για κάποιους εκτός από την ταλαιπωρία και την απώλεια χρόνου, είναι και σημαντική οικονομική ζημιά», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν όλα τα μέτρα και ανέφερε πως σήμερα πήραν τη διαβεβαίωση ότι θα έργα θα ολοκληρωθούν.

"Σε αντίθετη περίπτωση θα ζητήσουμε απόδοση ευθυνών και θα υπάρξει λογοδοσία. Δεν θα υπάρξει ανοχή πλέον αυτής της προσέγγισης, δηλώνουμε μία ημερομηνία, πάμε 1 χρόνο παρακάτω και κανένας δεν έχει να λογοδοτήσει. Επί τούτου θέλω να προσθέσω το εξής: Έχουμε δει και στην Επιτροπή Ελέγχου στη βάση και έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας φαινόμενα τα οποία υπάρχουν σε σχέση με την πραγματοποίηση έργων, δηλαδή εργολάβοι να παίρνουν πολλά έργα παράλληλα, να μην μπορούν να τα ολοκληρώσουν, να επικαλούνται διάφορους λόγους για να δικαιολογήσουν καθυστερήσεις, να χτυπιούνται οι τιμές, μετά να υπάρχουν απαιτήσεις για επιπρόσθετες αμοιβές», συμπλήρωσε.

Είναι ένας τομέας, συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, στον οποίο το κράτος θα πρέπει να νοικοκυρευτεί και αν αυτό θα σημαίνει να υπάρξουν και βαθμοί ποινής για μελλοντικά έργα σε εργολάβους, που κατ΄ εξακολούθηση καθυστερούν ή διογκώνουν την τελική αξία του έργου, αυτό θα πρέπει να γίνει.

«Το μήνυμα που πρέπει να στείλει το κράτος είναι ότι τα έργα του δημοσίου πρέπει να ολοκληρώνονται στην ώρα τους και στη βάση του αρχικού προϋπολογισμού ή εν πάση περιπτώσει σε κάποια λογικά πλαίσια», κατέληξε.