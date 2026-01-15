Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γεωργίου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

Η Εξόδιος Ακολουθία του θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, ώρα 11:00.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας.