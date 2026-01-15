Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΈφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γεωργίου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γεωργίου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

 15.01.2026 - 17:08
Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γεωργίου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

Έφυγε από τη ζωή ο Δημητράκης Γεωργίου, 75 ετών από Τραχώνι Κυθρέας και τέως κάτοικο Αγλαντζιάς.

Η Εξόδιος Ακολουθία του θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, ώρα 11:00.

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Sunday Night: Πρεμιέρα με «εκρηκτικό» δίδυμο – Ο Νίκος Αναστασιάδης απαντά για το επίμαχο βίντεο και ο Αντρέας Γεωργίου ανοίγει την ψυχή του
Καταγγελία πολίτη: Τον πήραν τηλέφωνο δήθεν για υπόπτες συναλλαγές με Amazon - Ευτυχώς κατάλαβε την απάτη - Προσοχή στον αριθμό
ΒΙΝΤΕΟ: Νύχτα τρόμου σε γειτονιά της Λεμεσού - Έφηβοι έβαλαν φωτιά σε κάδο και εξαφανίστηκαν - Δεν είναι η πρώτη φορά
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ερωτόκριτος Γεωργίου Πάφιος – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Open Corks 2026: Δύο μέρες γεμάτες καλό κρασί – Μην το χάσετε
Αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Μητέρα στραγγάλισε τα παιδιά της ηλικίας 5 και 7 ετών, τα βρήκε ο πατέρας τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ντοκιμαντέρ Channel 4: Καταδικάζει ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας - Σε επικοινωνία με τον Αρχηγό Αστυνομίας για το θέμα

 15.01.2026 - 16:53
Επόμενο άρθρο

Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

 15.01.2026 - 17:19
Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τονίζοντας πως η παρουσία της επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

  •  15.01.2026 - 17:19
Αντωνίου: «Στο εσωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη δυσφήμηση από ότι στο εξωτερικό» - Αιχμές για το επίμαχο βίντεο

Αντωνίου: «Στο εσωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη δυσφήμηση από ότι στο εξωτερικό» - Αιχμές για το επίμαχο βίντεο

  •  15.01.2026 - 13:59
Ντοκιμαντέρ Channel 4: Καταδικάζει ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας - Σε επικοινωνία με τον Αρχηγό Αστυνομίας για το θέμα

Ντοκιμαντέρ Channel 4: Καταδικάζει ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας - Σε επικοινωνία με τον Αρχηγό Αστυνομίας για το θέμα

  •  15.01.2026 - 16:53
Στο κελί ο 38χρονος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 35χρονου στη Λάρνακα

Στο κελί ο 38χρονος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 35χρονου στη Λάρνακα

  •  15.01.2026 - 18:29
Έχεις καταγγελία; Στείλ’ τη μας ΤΩΡΑ

Έχεις καταγγελία; Στείλ’ τη μας ΤΩΡΑ

  •  15.01.2026 - 10:46
Ανώτατο: Αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του Νίκου Σύκα μετά την καταγγελία για ξυλοδαρμό

Ανώτατο: Αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του Νίκου Σύκα μετά την καταγγελία για ξυλοδαρμό

  •  15.01.2026 - 14:15
Απαντά στην Πρώτη Κυρία η Ν. Τσικίνη - «Προσπαθεί να με φιμώσει - Η προσπάθειά της θα πέσει στο κενό»

Απαντά στην Πρώτη Κυρία η Ν. Τσικίνη - «Προσπαθεί να με φιμώσει - Η προσπάθειά της θα πέσει στο κενό»

  •  15.01.2026 - 14:20
«Ανάσα για τα νοικοκυριά»: Μηδενικός ΦΠΑ όλο το 2026 σε βασικά είδη – Ποια προϊόντα μένουν χωρίς φόρο

«Ανάσα για τα νοικοκυριά»: Μηδενικός ΦΠΑ όλο το 2026 σε βασικά είδη – Ποια προϊόντα μένουν χωρίς φόρο

  •  15.01.2026 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα