Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γεωργίου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Δείτε φωτογραφία

Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τονίζοντας πως η παρουσία της επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία.
Η Εξόδιος Ακολουθία του θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, ώρα 11:00.
Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις