Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

«Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων και προσδοκιών από τους ευρωπαίους πολίτες. Θα εργαστούμε με σαφή προσανατολισμό και με επίγνωση της ευθύνης. Βέβαιος ότι θα επιτύχουμε απτά συγκεκριμένα αποτέσματα προς όφελος της Ένωσης», είπε ανάμεσα σε άλλα, ο ΠτΔ.

Μαζί πλοηγούμε σε ταραγμένα πολιτικά ύδατα, είπε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, προσθέτοντας ότι η Κύπρος, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι ηπείρων και πολιτισμών έχει μοναδική εμπειρογνωμοσύνη που θα μετρήσει πολύ για την προώθηση των θεμάτων της ΕΕ το 2026.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τις διαβουλεύσεις στο νέο λιμάνι Λεμεσού μεταξύ του Κολεγίου Επιτρόπων με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, για τη συνεργασία κατά το εξάμηνο ενάσκησής της.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας που ήταν θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση και που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, το μεταναστευτικό, την κλιματική αλλαγή, το πρόγραμμα SAFE, την υδατική ασφάλεια, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, την Κοινωνική Συνοχή και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ετοιμότητα της Κύπρου για πλήρη ένταξη στην Ζώνη του Σένγκεν αυτό το έτος.

Είπε επίσης ότι ενημέρωσε την κ. φον ντερ Λάιεν για τις τελευταίες εξελίξεις και τις προσπάθειες για επανεναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό και την ευχαρίστησε για τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν ως εκπροσώπου της Προέδρου της Κομισιόν για το Κυπριακό.

Η κ. φον ντερ Λάιεν είπε ότι η Κύπρος βρίσκεται στο σταυροδρόμι των ηπείρων και των πολιτισμών και αυτό προσδίδει στην Κύπρο και τους Κυπρίους μοναδική εμπειρογνωμοσύνη σε διάλογο, σε δυνατότητα διαπραγματεύσεων και διπλωματία, "στοιχεία που θα μετρήσουν πάρα πολύ καθώς θα καθοδηγήσετε το κοινό ευρωπαϊκό μας θεματολόγιο για το 2026".

"Μαζί πλοηγούμε σε ταραγμένα πολιτικά ύδατα" είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για την πρόθεση της ΕΕ για δημιουργία Κόμβου Πυρόσβεσης με έδρα την Κύπρο, η κ. φον ντερ Λάιεν είπε ότι η ίδρυση του Κόμβου αυτού αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Κόμβος θα εγκαινιαστεί κατά την Κυπριακή Προεδρία. Ο κόμβος θα έχει επιχειρησιακό ρόλο και οικοδόμηση ικανοτήτων, είπε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αυτός ο Περιφερειακός Κόμβος θα έχει την έδρα του κοντά στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο.

Εξάλλου, απαντώντας σε άλλη ερώτηση, η κ. φον ντερ Λάιεν είπε ότι το Σχέδιο Δράσης για την Μεσόγειο αποτελεί και αυτό προτεραιότητα για την ΕΕ και μίλησε για τη σημασία της σταθερότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η Κύπρος, είπε, βρίσκεται σε μοναδική θέση και είναι η καλύτερη προεδρία για προώθηση του Συμφώνου για την Μεσόγειο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στο αυξημένο ενδιαφέρον της ΕΕ για την Μεσόγειο και χαιρέτισε τις ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.