Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΡοζ σκάνδαλο: Αστέρας ποδοσφαίρου πιάστηκε «στα πράσα» με την κολλητή της γυναίκας του
ΔΙΕΘΝΗ

Ροζ σκάνδαλο: Αστέρας ποδοσφαίρου πιάστηκε «στα πράσα» με την κολλητή της γυναίκας του

 15.01.2026 - 17:49
Ροζ σκάνδαλο: Αστέρας ποδοσφαίρου πιάστηκε «στα πράσα» με την κολλητή της γυναίκας του

Μάρτυρες μίας απίστευτης ροζ σαπουνόπερας με πρωταγωνιστές ένα παντρεμένο ζευγάρι και μία (πρώην) κολλητή, έχουν γίνει οι Αυστραλοί, σε μία υπόθεση που τους έχει καθηλώσει.

Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν εντοπίστηκε ένα ζευγάρι σε ακατάλληλη στάση μέσα σε αυτοκίνητο. Η συνέχεια ήταν συγκλονιστική, όταν αποκαλύφθηκαν οι ταυτότητές τους.

Ο άνδρας ήταν ένας από τους αγαπημένους σταρ του αυστραλιανού ποδοσφαίρου, ο Lachie Neale και η γυναίκα, πρώην ιεραπόστολος των Μορμόνων και επίσης παντρεμένη, Tess Crosley, η καλύτερη φίλη της συζύγου του, Jules, η οποία το χαρακτήρισε «αδιανόητη προδοσία».

tess.jpg

Οι (πρώην) κολλητές

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο εραστές πιάστηκαν στα πράσα από τη σύντροφο ενός άλλου συμπαίκτη του 32χρονου αρχηγού των Brisbane Lions.

Αυτό οδήγησε στην θεαματική κατάρρευση του επτάχρονου γάμου του Neale και της Jules, οι οποίοι είχαν παντρευτεί το 2018.

Αν και αρχικά υποστηρίχθηκε πως η συνεύρεσή τους ήταν κάτι μεμονωμένο, ωστόσο όπως αποκαλύπτεται η σχέση τους ξεκίνησε πριν από περισσότερο από τρεις μήνες.

Τα σημάδια της απιστίας ήταν εμφανή.

Τον Σεπτέμβριο, ο Neale, μετά από έναν νικηφόρο αγώνα στάθηκε δίπλα στη γυναίκα του Jules μαζί με την Tess και τον σύζυγό της, τον οικονομικό διευθυντή Μπεν, 36 ετών, καθώς έδειχνε το μετάλλιο του νικητή στο γήπεδο.

 

Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στη σελίδα της Tess στο Instagram δείχνει μια περίεργα οικεία στιγμή, καθώς αγκαλιάζει τον Neale, με τα πόδια τους να αγγίζονται στα γόνατα, ενώ η Jules βρίσκεται στην άλλη άκρη του πλαισίου.

apistoi.jpg

Όταν αποκαλύφθηκαν οι λεπτομέρειες της σχέσης, η εξοργισμένη Jules κατηγόρησε την Tess, ζητώντας της να αφαιρέσει τις φωτογραφίες σε μια δημόσια έκρηξη που έχει πλέον διαγραφεί, λέγοντας οργισμένα: «Κατέβασε τις, ηλίθια, ντροπιάζεις τον εαυτό σου».

Η Jules, κομμώτρια και influencer, απέρριψε τις πρώτες αναφορές ότι το ζευγάρι προσπαθούσε να διορθώσει τον γάμο του, αποκαλύπτοντας με σπαρακτικό τρόπο ότι είχε πέσει θύμα μιας σκληρής εξαπάτησης.

Έγραψε στη σελίδα της στα κοινωνικά μέσα: «Θέλω να καταστήσω πολύ σαφές ότι δεν «προσπαθώ να διορθώσω» τίποτα. Έχω προδοθεί με τον πιο απίστευτο τρόπο. Το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να γιατρευτώ και να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για τα παιδιά μου».

Μόνο στις 2 Ιανουαρίου ο Neale αναγνώρισε δημοσίως το λάθος του, ανακοινώνοντας ότι παραιτήθηκε από τη θέση του στην ηγεσία του συλλόγου και ζητώντας συγγνώμη για τις εκτός γηπέδου ατασθαλίες του.

Όσον αφορά στο άλλο ζευγάρι, η «ερωμένη και πρώην κολλητή» Tess, δεν φοράει πλέον το δαχτυλίδι του γάμου της, ενώ ο σύζυγός της Μπεν, ταξίδεψε στο Μπαλί με αρκετούς φίλους του για την Πρωτοχρονιά.

Ο οικονομικός διευθυντής, ο οποίος εργάζεται για την εταιρεία New Heritage Investment με έδρα το Χονγκ Κονγκ και πιστεύεται ότι κατέχει ακίνητα στην Ινδονησία, εθεάθη να χαμογελά σε μια φωτογραφία χωρίς μπλούζα με δύο από τους φίλους του.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Sunday Night: Πρεμιέρα με «εκρηκτικό» δίδυμο – Ο Νίκος Αναστασιάδης απαντά για το επίμαχο βίντεο και ο Αντρέας Γεωργίου ανοίγει την ψυχή του
Καταγγελία πολίτη: Τον πήραν τηλέφωνο δήθεν για υπόπτες συναλλαγές με Amazon - Ευτυχώς κατάλαβε την απάτη - Προσοχή στον αριθμό
ΒΙΝΤΕΟ: Νύχτα τρόμου σε γειτονιά της Λεμεσού - Έφηβοι έβαλαν φωτιά σε κάδο και εξαφανίστηκαν - Δεν είναι η πρώτη φορά
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Ερωτόκριτος Γεωργίου Πάφιος – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του
Open Corks 2026: Δύο μέρες γεμάτες καλό κρασί – Μην το χάσετε
Αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: Μητέρα στραγγάλισε τα παιδιά της ηλικίας 5 και 7 ετών, τα βρήκε ο πατέρας τους

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

 15.01.2026 - 17:19
Επόμενο άρθρο

Νέο περιστατικό με Τούρκους γεωργούς στην Αυλώνα - Καταγγελία από τον κοινοτάρχη ότι έδιωξαν Ε/κ

 15.01.2026 - 18:16
Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλωσόρισε την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τονίζοντας πως η παρουσία της επιβεβαιώνει τη στενή συνεργασία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

Video - ΠτΔ: «Αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο προκλήσεων»

  •  15.01.2026 - 17:19
Αντωνίου: «Στο εσωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη δυσφήμηση από ότι στο εξωτερικό» - Αιχμές για το επίμαχο βίντεο

Αντωνίου: «Στο εσωτερικό υπάρχει μεγαλύτερη δυσφήμηση από ότι στο εξωτερικό» - Αιχμές για το επίμαχο βίντεο

  •  15.01.2026 - 13:59
Ντοκιμαντέρ Channel 4: Καταδικάζει ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας - Σε επικοινωνία με τον Αρχηγό Αστυνομίας για το θέμα

Ντοκιμαντέρ Channel 4: Καταδικάζει ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας - Σε επικοινωνία με τον Αρχηγό Αστυνομίας για το θέμα

  •  15.01.2026 - 16:53
Στο κελί ο 38χρονος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 35χρονου στη Λάρνακα

Στο κελί ο 38χρονος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 35χρονου στη Λάρνακα

  •  15.01.2026 - 18:29
Έχεις καταγγελία; Στείλ’ τη μας ΤΩΡΑ

Έχεις καταγγελία; Στείλ’ τη μας ΤΩΡΑ

  •  15.01.2026 - 10:46
Ανώτατο: Αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του Νίκου Σύκα μετά την καταγγελία για ξυλοδαρμό

Ανώτατο: Αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του Νίκου Σύκα μετά την καταγγελία για ξυλοδαρμό

  •  15.01.2026 - 14:15
Απαντά στην Πρώτη Κυρία η Ν. Τσικίνη - «Προσπαθεί να με φιμώσει - Η προσπάθειά της θα πέσει στο κενό»

Απαντά στην Πρώτη Κυρία η Ν. Τσικίνη - «Προσπαθεί να με φιμώσει - Η προσπάθειά της θα πέσει στο κενό»

  •  15.01.2026 - 14:20
«Ανάσα για τα νοικοκυριά»: Μηδενικός ΦΠΑ όλο το 2026 σε βασικά είδη – Ποια προϊόντα μένουν χωρίς φόρο

«Ανάσα για τα νοικοκυριά»: Μηδενικός ΦΠΑ όλο το 2026 σε βασικά είδη – Ποια προϊόντα μένουν χωρίς φόρο

  •  15.01.2026 - 15:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα