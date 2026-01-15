Νέο περιστατικό με Τούρκους γεωργούς στην Αυλώνα - Καταγγελία από τον κοινοτάρχη ότι έδιωξαν Ε/κ

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ είπε ότι τους είδε ο ίδιος τυχαία γύρω στα 10.30 το πρωί της Πέμπτης όταν πήγε στην νεκρή ζώνη όπου διατηρεί και καλλιεργεί νόμιμα περβόλι. Σύμφωνα με τον κ. Σάββα, αυτό είναι κάτι που γίνεται συχνά εδώ και αρκετό καιρό και χαρακτήρισε επικίνδυνο το γεγονός ότι οι εν λόγω Τούρκοι αγρότες δεν καλλιεργούν πλέον μόνο λαχανικά που είναι εποχικά, αλλά εσπεριδοειδή που είναι μόνιμη καλλιέργεια.

Εξήγησε ότι η συμφωνία με τα ΗΕ είναι ότι στην νεκρή ζώνη καλλιεργούν μόνο οι νόμιμοι ιδιοκτήτες που έχουν τις σχετικές άδειες και οι Τούρκοι δεν έχουν άδειες αφού τα χωράφια δεν τους ανήκουν, αλλά ανήκουν σε Ε/κ κάτοικο της Αυλώνας, τον οποίο ο κ. Σάββα είπε ότι γνωρίζει προσωπικά.

Ο Κοινοτάρχης Αυλώνας ανέφερε ότι παρόλες τις καταγγελίες που έχει κάνει απευθείας στα ΗΕ και το ΥΠΕΞ της ΚΔ, μέχρι τώρα δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα από τα ΗΕ.

Ο κ. Σάββα είπε ότι μετά την ενημέρωση που ο ίδιος έκανε προς τα ΗΕ σήμερα για το περιστατικό εμφανίστηκαν κυανόκρανοι σε δύο σημεία εντός της νεκρή ζώνη, κοντά στην συγκεκριμένη περιοχή και στον δρόμο Αυλώνας – Ακακίου κι έκαναν έλεγχο σε όσους εισέρχονταν στην νεκρή ζώνη. Όμως σημείωσε, εκεί που γινόταν ο έλεγχος περνούν μόνο Ε/κ. Ανέφερε δε ότι και ο ίδιος έτυχε ελέγχου από τα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και του ζήτησαν ταυτότητα και άδεια εισόδου στην νεκρή ζώνη, τα οποία τους επέδειξε, τα έβγαλαν φωτογραφία και ύστερα επέμειναν και τον συνόδευσαν με το αυτοκίνητο εκτός νεκρής ζώνης.

Ο κ. Σάββα είπε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αντίδραση για το σημερινό περιστατικό.

