ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣτο κελί ο 38χρονος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 35χρονου στη Λάρνακα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο κελί ο 38χρονος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 35χρονου στη Λάρνακα

 15.01.2026 - 18:29
Στο κελί ο 38χρονος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 35χρονου στη Λάρνακα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας διέταξε σήμερα την οκταήμερη κράτηση του 38χρονου υπόπτου για την απόπειρα φόνου εις βάρος 35χρονου, η οποία διαπράχθηκε χθες βράδυ στο Κίτι. 

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, μέλη της μετέβησαν γύρω στις οκτώ χθες βράδυ σε περιοχή του χωριού Κιτίου, έπειτα από πληροφορίες για εντοπισμό κηλίδων αίματος σε πεζοδρόμιο χώρου στάθμευσης. 

Σημειώνεται πως λίγο αργότερα, λήφθηκε πληροφορία από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ότι άνδρας ηλικίας 35 ετών μεταφέρθηκε για περίθαλψη, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 35χρονος έφερε τραύμα στην αριστερή κνήμη, βαθύ τραύμα στη δεξιά ωμοπλάτη, καθώς και τραύματα στο δεξί χέρι. 

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, «ενώ οι εξετάσεις στη σκηνή συνεχίζονταν, διερχόμενο ύποπτο όχημα, για το οποίο υπήρχαν πληροφορίες ότι μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο, ανακόπηκε από μέλη της Αστυνομίας για έλεγχο». 

Το όχημα «οδηγούσε άνδρας ηλικίας 38 ετών, με συνοδηγό γυναίκα ηλικίας 41 ετών. Ανακρινόμενος προφορικά, ο 38χρονος παραδέχθηκε ότι είχε τραυματίσει τον 35χρονο με τη χρήση μαχαιριού». 

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι «ο 38χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής». 

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στη σκηνή, «εντοπίστηκε στον χώρο στάθμευσης ένα μαχαίρι, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο». 

Επιπρόσθετα, «διαφάνηκε ότι το όχημα που οδηγούσε ο φερόμενος δράστης ανήκε στο θύμα και ότι ο ίδιος μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας». 

Σημειώνεται πως «ο τραυματίας νοσηλεύεται στο χειρουργικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου». 

Ο 38χρονος «συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων». 

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

