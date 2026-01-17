Εκδόθηκαν τέσσερα εντάλματα σύλληψης για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα - Ποιους αφορούν

Συνέλαβαν στο Νοσοκομείο τον 48χρονο για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα - Ψάχνουν άλλους τρεις
Υπό σύλληψη τέθηκε ένα πρόσωπο για τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στη Λάρνακα το Σάββατο (17/1) στη Λάρνακα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερα εντάλματα σύλληψης.
Τα εντάλματα σύλληψης αφορούν ένα πολιτογραφημένο πρόσωπο ηλικίας 48 ετών με καταγωγή από τρίτη χώρα καθώς επίσης ακόμη τρία πρόσωπα επίσης αλλοδαπούς αραβικής καταγωγής ηλικίας 35, 26 και 20.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και δεν αποκλείονται νέα εντάλματα έρευνας.
