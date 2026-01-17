Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εκδόθηκαν τέσσερα εντάλματα σύλληψης για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα - Ποιους αφορούν

 17.01.2026 - 22:33
Εκδόθηκαν τέσσερα εντάλματα σύλληψης για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα - Ποιους αφορούν

 17.01.2026 - 22:33

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το απόγευμα του Σαββάτου (17/1) το κέντρο της Λάρνακας, μετά τη συμπλοκή προσώπων με λοστούς και τσεκούρια, ενώ έπεσαν και πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερα εντάλματα σύλληψης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Συνέλαβαν στο Νοσοκομείο τον 48χρονο για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα - Ψάχνουν άλλους τρεις

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούν ένα  πολιτογραφημένο πρόσωπο ηλικίας  48 ετών με καταγωγή από τρίτη χώρα καθώς επίσης ακόμη τρία πρόσωπα επίσης αλλοδαπούς αραβικής  καταγωγής ηλικίας 35, 26 και 20.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και δεν αποκλείονται νέα εντάλματα έρευνας. 

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

Υπό σύλληψη τέθηκε ένα πρόσωπο για τα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα στη Λάρνακα το Σάββατο (17/1) στη Λάρνακα. 

