Εκδόθηκαν τέσσερα εντάλματα σύλληψης για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα - Ποιους αφορούν

Σύμφωνα με την Αστυνομία μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερα εντάλματα σύλληψης.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούν ένα πολιτογραφημένο πρόσωπο ηλικίας 48 ετών με καταγωγή από τρίτη χώρα καθώς επίσης ακόμη τρία πρόσωπα επίσης αλλοδαπούς αραβικής καταγωγής ηλικίας 35, 26 και 20.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται και δεν αποκλείονται νέα εντάλματα έρευνας.

